В Україні засіяли вже понад 2 мільйона гектарів ярих зернових

На контрольованій Україною території вже засіяно понад 2 млн га зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, кукурудзи засіяно 748,7 тис. га, ячменю - 741,5 тис. га, пшениці - 204,7 тис. га, гороху - 157 тис. га, вівса - 136,6 тис. га вівса.

Зазначається, що за минулий тиждень аграрії посіяли 792,6 тис. га зернових та зернобобових культур.

Найбільше посіяли аграрії Київщини - 27,1 тис. га пшениці, 40,1 тис. га ячменя, 4,8 тис. га гороху та 4,3 тис. га вівса.

На Тернопільщині засіяли 18,9 тис. га пшениці, 63,6 тис. га ячменя, 3,6 тис. га гороху та 5,1 тис. га вівса.

У Хмельницькій області посіяли 14,8 тис. га пшениці, 59,1 тис. га ячменя, 2,6 тис. га гороху та 2,5 тис. га вівса.

На Житомирщині засіяли 14,5 тис. га пшениці, 16,6 тис. га ячменя, 2,8 тис. га гороху та 20,1 тис. га вівса.

У Вінницькій області - 11,5 тис. га пшениці, 55 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса.

За даними міністерства, соняшнику посіяно на понад 1395 тис га, а цукрового буряку на майже 224 тис. га.

Аграрії 15 областей вже посіяли 116,3 тис. га сої.

На Київщині, Миколаївщині, Одещині, Хмельниччині, Херсонщині і Чернігівщині розпочали сівбу гречки та проса.

Як повідомлялось, вінницькі аграрії станом на 19 квітня завершили посів ранніх ярих зернових та зернобобових культур.