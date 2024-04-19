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Фермерам з постраждалих від війни регіонів запропонували безплатно перевірити стан ґрунтів
13:44 19.04.2024 |
Американська компанія Corteva Agriscience запропонувала українським фермерам з постраждалих від війни регіонів перевірити ґрунти на наявність токсичних металів унаслідок бомбових, ракетних або артилерійських вибухів. Про це повідомила пресслужба Corteva.
Перевірки відбуватимуться в італійській лабораторії Corteva й будуть безплатними для фермерів. Кількість запитів від підприємців, які захочуть провести перевірку, не обмежується "ані часом, ані кількістю", уточнила LIGA.net представниця пресслужби.
Земля перевірятиметься на наявність потенційного забруднення важкими металами (миш'яком, залізом, свинцем, марганцем, ртуттю та нікелем) та на наявність у ній вмісту основних поживних елементів (азоту, фосфору, калію, магнію тощо). Для визначення стану полів також аналізуватиметься структура ґрунту, вміст органічних речовин та інші агрохімічні показники.
За результатами перевірки фермери отримають інформацію про склад ґрунтів, придатність для ведення сільського господарства та заходи, які можна провести для покращення стану ґрунтів.
Термін перевірки одного зразка - близько одного місяця.
"Згідно даних уряду до 25% української землі зазнали впливу війни. Потенційна загроза ґрунтам України може становити серйозні ризики для майбутнього сільського господарства в країні, а також для її внеску в забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі", - сказав Олександр Дмитрієв, керівник бізнесу Corteva Agriscience в Україні.
Фермери, які хочуть взяти участь, можуть замовити аналіз ґрунту через мобільний застосунок Soil Test (App Store, Google Play).
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