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Україна до кінця травня експортує всі залишки зерна, що призведе до підвищення цін у країні та у світі - УЗА
16:02 18.04.2024 |
Україна до кінця травня зможе експортувати всі залишки зерна врожаю-2023, що призведе до підвищення цін на нього як на внутрішньому, так і на світовому ринку, заявив президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов на конференції Black Sea Grain у Києві в четвер.
"Наш прогноз, що ціна трохи збільшиться. Ми побачимо зараз на кінець сезону, що ціна трохи піде вгору, тому що Україна на кінець травня вже зможе експортувати майже всі свої залишки. Червень місяць у нас пройде майже без нічого. Ціна у світі піде трохи вгору. У Європі врожайність буде меншою. Ціни будуть трохи кращими для наших сільгоспвиробників", - сказав він.
Горбачов також висловив сподівання, що логістична складова, зокрема робота портів Великої Одеси, буде кращою. Це надасть змогу українським аграріям у 2025 році зосередитися не лише на прибуткових культурах, які в поточному сезоні для них невигідні, а нарощуватимуть виробництво в усіх секторах АПК.
Серед складнощів, з якими зіткнуться компанії-експортери в сезоні-2024, президент УЗА назвав прогнозований союз Франції та Польщі, що противитимуться доступу українського зерна на європейський ринок. На його думку, ці дві держави лобіюватимуть запровадження законодавчих і санітарних обмежень, які заважатимуть українському бізнесу.
Водночас Горбачов висловив упевненість, що це спонукатиме український аграрний бізнес шукати нові ринки збуту.
"Логічно, що ми їх знайдемо. Чи буде це Африка, чи будуть додаткові обсяги в Азію, але все одно все зерно продамо. Десь знову буде конкуренція, десь доведеться в чомусь поступитися або щось добудувати. (...) Ми наступного року будемо ще сильнішими, тому що нам це необхідно", - резюмував президент УЗА і запевнив у високій адаптивності українського аграрного бізнесу.
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