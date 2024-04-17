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Перший прогноз урожаю-2024 від Мінагрополітики: Україна втратить 8 млн тонн
16:58 17.04.2024 |
У 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 74 млн тонн, прогнозує Мінагрополітики. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з торішнім урожаєм, який становив 82 млн тонн.
Міністерство наголосило, що це попередній прогноз, бо фактичний результат залежить від погоди.
Торік, наприклад, спочатку прогнозували лише 63,5 млн тонн урожаю, а вийшло зібрати майже на 30% більше.
Прогноз урожаю у 2024 році від Мінагрополітики:
|2023 (факт, млн тонн)
|2024 (прогноз, млн тонн)
|Зміна
|Пшениця
|22.2
|19.2
|-13.5%
|Ячмінь
|5.7
|4.9
|-14.0%
|Кукурудза
|30.5
|26.7
|-12.5%
|Соя
|4.7
|5.2
|+10.6%
|Соняшник
|12.9
|12.4
|-3.9%
|Ріпак
|4.7
|4.1
|-12.8%
Цього року в Україні посівні площі зернових і зернобобових культур будуть трохи меншими, ніж торік - 10,6 млн га (у 2023 році було 11 млн га). Серед олійних збільшуються площі посіву сої, тоді як соняшника й ріпаку майже не зміняться.
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