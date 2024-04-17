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АНАЛІТИКА

Перший прогноз урожаю-2024 від Мінагрополітики: Україна втратить 8 млн тонн

16:58 17.04.2024 |

Новини АПК

 

У 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 74 млн тонн, прогнозує Мінагрополітики. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з торішнім урожаєм, який становив 82 млн тонн.

Міністерство наголосило, що це попередній прогноз, бо фактичний результат залежить від погоди.

Торік, наприклад, спочатку прогнозували лише 63,5 млн тонн урожаю, а вийшло зібрати майже на 30% більше.

Прогноз урожаю у 2024 році від Мінагрополітики:


2023 (факт, млн тонн)2024 (прогноз, млн тонн)Зміна
Пшениця22.219.2-13.5%
Ячмінь5.74.9-14.0%
Кукурудза30.526.7-12.5%
Соя4.75.2+10.6%
Соняшник12.912.4-3.9%
Ріпак4.74.1-12.8%

Цього року в Україні посівні площі зернових і зернобобових культур будуть трохи меншими, ніж торік - 10,6 млн га (у 2023 році було 11 млн га). Серед олійних збільшуються площі посіву сої, тоді як соняшника й ріпаку майже не зміняться.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

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