Перший прогноз урожаю-2024 від Мінагрополітики: Україна втратить 8 млн тонн

У 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 74 млн тонн, прогнозує Мінагрополітики. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з торішнім урожаєм, який становив 82 млн тонн.

Міністерство наголосило, що це попередній прогноз, бо фактичний результат залежить від погоди.

Торік, наприклад, спочатку прогнозували лише 63,5 млн тонн урожаю, а вийшло зібрати майже на 30% більше.

Прогноз урожаю у 2024 році від Мінагрополітики:



2023 (факт, млн тонн) 2024 (прогноз, млн тонн) Зміна Пшениця 22.2 19.2 -13.5% Ячмінь 5.7 4.9 -14.0% Кукурудза 30.5 26.7 -12.5% Соя 4.7 5.2 +10.6% Соняшник 12.9 12.4 -3.9% Ріпак 4.7 4.1 -12.8%

Цього року в Україні посівні площі зернових і зернобобових культур будуть трохи меншими, ніж торік - 10,6 млн га (у 2023 році було 11 млн га). Серед олійних збільшуються площі посіву сої, тоді як соняшника й ріпаку майже не зміняться.