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Вартість великоднього кошика зросла за рік на 18%
14:39 16.04.2024 |
Продукти у Великодньому кошику у 2024 році здорожчали на 17,6% до 1422,05 грн.
Про це повідомили у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".
"Цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1422,05 грн, тобто на 17,6% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 1208,78 грн", - йдеться у повідомленні.
Вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) - складе 179,8 грн за 1 кг, що на 5,8% дрожче, ніж торік.
Зазначається, що таке відносно незначне здорожчання паски зумовлено відчутним зниженням цін на яйця (майже на 30%), на цукор (-15%) та борошно (-5%). Проте інші складові паски подорожчали: масло вершкове (+16,4%), молоко (+13,6%), дріжджі (+9,6%), ізюм (+15,6%).
У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.
Найдорожчими складовими великоднього кошика, традиційно залишаються м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 200 грн (380-420 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) - 250 грн (500-540 грн за 1 кг). Вартість сала залишилась практично на рівні минулого року - (0,5 кг) - до 110 грн з розрахунку 210-280 грн за 1 кг.
Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) - 250 грн (450-550 грн за 1 кг), вершкове масло (0,5 кг) - 194,75 грн (73,2-80,5 грн за пачку 200 г), м'який сир (0,5 кг), який обійдеться у 107,5 грн (37-45 грн за пачку 200 г).
Порівняно з 2023 роком вартість сиру твердого зросла на 31,9%, м'якого сиру - на 23%, вершкового масла - на 16,4%.
Ціна хріну (250 г) складе 26 грн (25-29 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) - 3 грн.
У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор), - його вартість зросте до 1652,05 грн. Це на 12,9% перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу.
За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 150 грн (100-180 грн за пляшку).
"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій - суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", - пояснив директор Інституту, академік НААН Юрій Лупенко.
За його словами, особливо це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів.
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