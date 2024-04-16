Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Мінагрополітики назвали стратегічною потребою вирощування ГМО-бавовни в Україні

14:25 16.04.2024 |

Новини АПК

 

В України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.

Про це повідомив перший заступник міністра з питань аграрної політики Тарас Висоцький на семінарі "Вирощування нішевих культур".

"Зокрема, пропонується створити і розвивати бавовняний кластер в Одеській області. Тому важливо прийняти відповідний закон, який би дозволив завозити в Україну насіння бавовника для розвитку галузі", - зазначили у пресслужбі Мінагрополітики.

Учасники заходу обговорили технології вирощування бавовника в Україні та можливість забезпечення насіннєвим матеріалом фермерів. Також учасники семінару ознайомилися з досвідом вирощування бавовнику підприємцями Туреччини та США.

Як повідомлялося, наприкінці березня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №10427-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника".

Законом пропонується встановити, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом 36 місяців з дати його припинення або скасування:

* державна реєстрація сорту та/або державна реєстрація прав на сорт бавовника, у тому числі генетично модифікованого, на вимогу заявника здійснюється без проведення кваліфікаційної експертизи;

* при ввезенні на митну територію України, дослідженнях, державній апробації (випробуваннях), промисловому виробництві та введенні в обіг генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням не вимагаються державна реєстрація ГМО та дозволи;

* ведення в обіг насіння сортів бавовника та його використання дозволяється без проведення сертифікації.

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради зауважує, що автори законопроєкту не надали належного економічного обґрунтування необхідності його прийняття. Експерти також вказують на екологічні ризики, пов'язані з можливим неконтрольованим ввезення на територію України ГМО генетично модифікованого бавовнику тощо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5737
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 42,1222
  0,0396
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2954  0,16 0,40 39,8429  0,16 0,42
EUR 41,9732  0,06 0,14 42,7889  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5600  0,02 0,05 39,5900  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес