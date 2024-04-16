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У Мінагрополітики назвали стратегічною потребою вирощування ГМО-бавовни в Україні
14:25 16.04.2024 |
В України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.
Про це повідомив перший заступник міністра з питань аграрної політики Тарас Висоцький на семінарі "Вирощування нішевих культур".
"Зокрема, пропонується створити і розвивати бавовняний кластер в Одеській області. Тому важливо прийняти відповідний закон, який би дозволив завозити в Україну насіння бавовника для розвитку галузі", - зазначили у пресслужбі Мінагрополітики.
Учасники заходу обговорили технології вирощування бавовника в Україні та можливість забезпечення насіннєвим матеріалом фермерів. Також учасники семінару ознайомилися з досвідом вирощування бавовнику підприємцями Туреччини та США.
Як повідомлялося, наприкінці березня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №10427-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника".
Законом пропонується встановити, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом 36 місяців з дати його припинення або скасування:
* державна реєстрація сорту та/або державна реєстрація прав на сорт бавовника, у тому числі генетично модифікованого, на вимогу заявника здійснюється без проведення кваліфікаційної експертизи;
* при ввезенні на митну територію України, дослідженнях, державній апробації (випробуваннях), промисловому виробництві та введенні в обіг генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням не вимагаються державна реєстрація ГМО та дозволи;
* ведення в обіг насіння сортів бавовника та його використання дозволяється без проведення сертифікації.
Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради зауважує, що автори законопроєкту не надали належного економічного обґрунтування необхідності його прийняття. Експерти також вказують на екологічні ризики, пов'язані з можливим неконтрольованим ввезення на територію України ГМО генетично модифікованого бавовнику тощо.
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