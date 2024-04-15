Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зниження, Brent подешевшала до $89,7 за барель

14:24 15.04.2024 |

Новини АПК

 

Падіння цін на нафту прискорилося вдень у понеділок, інвестори продовжують стежити за розвитком ситуації на Близькому Сході.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:26 EET знизилася на $0,74 (0,82%), до $89,71 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися до цього часу на $0,79 (0,92%), до $84,87 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 0,8%, WTI - на 1,4%.

У ніч на неділю Іран атакував Ізраїль із застосуванням ракет і безпілотників. Більшість із них було перехоплено силами ППО, при цьому влада Ірану назвала операцію успішною.

Керівництво Ізраїлю не стало вживати негайних заходів у відповідь, що дещо заспокоїло ринки. Тим часом ізраїльські військові представили уряду "широкий спектр варіантів" відповіді на атаку Ірану, які обговорюватимуть найближчими днями, повідомляє телеканал ABC News із посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Пітера Лернера.

"На фізичному ринку нічого не змінилося, і нафту, як і раніше, видобувають на Близькому Сході, і її безперешкодно постачають на світовий ринок, - зазначила глава відділу досліджень в XTB Кейтлін Брукс. - Але навіть якщо ціна на нафту зросте (наприклад, якщо виявиться, що атака Ірану на Ізраїль не була разовим випадком), у ОПЕК+ є достатньо вільних потужностей, щоб наростити видобуток і знизити ціни".

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США знизилася на дві і становила 506 одиниць. Кількість газових установок скоротилася на 1, до 109.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5737
  0,1747
 0,44
EUR
 1
 42,1618
  0,1940
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1389  0,12 0,32 39,6781  0,12 0,31
EUR 41,9130  0,08 0,19 42,7530  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5800  0,52 1,34 39,6000  0,52 1,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес