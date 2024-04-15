Нафта прискорила зниження, Brent подешевшала до $89,7 за барель

Падіння цін на нафту прискорилося вдень у понеділок, інвестори продовжують стежити за розвитком ситуації на Близькому Сході.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:26 EET знизилася на $0,74 (0,82%), до $89,71 за барель.

Ф'ючерси на WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися до цього часу на $0,79 (0,92%), до $84,87 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 0,8%, WTI - на 1,4%.

У ніч на неділю Іран атакував Ізраїль із застосуванням ракет і безпілотників. Більшість із них було перехоплено силами ППО, при цьому влада Ірану назвала операцію успішною.

Керівництво Ізраїлю не стало вживати негайних заходів у відповідь, що дещо заспокоїло ринки. Тим часом ізраїльські військові представили уряду "широкий спектр варіантів" відповіді на атаку Ірану, які обговорюватимуть найближчими днями, повідомляє телеканал ABC News із посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Пітера Лернера.

"На фізичному ринку нічого не змінилося, і нафту, як і раніше, видобувають на Близькому Сході, і її безперешкодно постачають на світовий ринок, - зазначила глава відділу досліджень в XTB Кейтлін Брукс. - Але навіть якщо ціна на нафту зросте (наприклад, якщо виявиться, що атака Ірану на Ізраїль не була разовим випадком), у ОПЕК+ є достатньо вільних потужностей, щоб наростити видобуток і знизити ціни".

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes засвідчили, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок у США знизилася на дві і становила 506 одиниць. Кількість газових установок скоротилася на 1, до 109.

