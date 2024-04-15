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АНАЛІТИКА

Аграрії з прифронтових та постраждалих областей безоплатно отримають насіння кукурудзи на посівну

12:50 15.04.2024 |

Новини АПК

 

Уряд США у межах ініціативи AGRI-Україна безоплатно надасть українським агровиробникам з 10 областей насіння кукурудзи бренду Dekalb від компанії Bayer для весняної сівби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Через Програму USAID АГРО та за підтримки Мінагрополітики фермерам передадуть загалом 15 756 посівних одиниць насіння. Кожен учасник зможе отримати до 25 посівних одиниць на господарство, чого буде достатньо для посіву 25 гектарів», - ідеться у повідомленні.

За цією програмою насіння буде розподілене на територіях 10 прифронтових та постраждалих від війни областей.

Зазначається, що отримати допомогу можуть агровиробники, які мають в обробітку від 5 до 500 га у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській (Бучанський, Вишгородський, Фастівський та Броварський райони), Луганській, Миколаївській (Миколаївський, Баштанський райони), Сумській (Шосткинський, Конотопський, Сумський, Охтирський райони), Харківській, Херсонській, Чернігівській (Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони) областях (за винятком тимчасово окупованих територій). Йдеться як про юридичних осіб, так і про фізичних осіб-підприємців, зокрема, сімейні фермерські господарства.

Подати заявку на отримання підтримки необхідно до 15 квітня 2024 року через Державний аграрний реєстр.

Як повідомляв Укрінформ, Аграрна програма USAID з аграрного і сільського розвитку передала понад 10 т насіння овочів для понад 200 тис. домогосподарств прифронтових та деокупованих громад України.
 

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