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Угорщина розширює обмеження на імпорт сільгосппродукції з України
17:35 12.04.2024 |
Уряд Угорщини анонсував запровадження нових обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Про це повідомляє агентство AP.
За словами міністра сільського господарства Іштвана Надя, цей крок покликаний захистити угорських фермерів від коливань ринку, спричинених дешевшим українським імпортом.
Надь повідомив на пресконференції, що уряд ухвалив план із п'яти пунктів з надання допомоги угорським фермерам.
План містить вимогу до імпортерів та логістичних компаній повідомляти уряд Угорщини про продукти, що підпадають під чинні обмеження на імпорт з України, незалежно від країни походження цих продуктів.
Йдеться про 24 види сільськогосподарських продуктів, заборону на імпорт яких з України уряд Орбана запровадив у 2023 році. Заборона поширювалася на зерно, насіння олійних культур, борошно, олію та деякі м'ясні продукти. У лютому 2024 року список скоротився до 23 видів, після того, як з нього Угорщина прибрала мед.
Обмеження дозволяли транзит заборонених агропродуктів територією Угорщини.
Надь додав, що під нові обмеження також потраплять продукти перероблення українського зерна.
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