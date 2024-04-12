Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною пшениці на 1,5 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України в 2023/24 маркетинговому році ще на 1,5 млн тонн - до 16,5 млн тонн.

Згідно з квітневим звітом американського відомства, одночасно оцінку перехідних залишків на кінець МР знижено з 3,28 млн тонн до 1,58 млн тонн, внутрішнього споживання - з 7,7 млн тонн до 7,3 млн тонн, а перехідних залишків на початок цього МР - з 3,5 млн тонн до 2,9 млн тонн.

Щодо української кукурудзи, то прогноз її експорту після збільшення на 1,5 млн тонн у березні у квітні збережено на тому ж рівні - 24,5 млн тонн.

Водночас загалом для українського фуражного зерна він підвищений на 0,1 млн тонн - до 26,97 млн тонн за рахунок такого ж скорочення перехідних залишків на кінець цього МР - до 4,08 млн тонн.

Загалом оновлений світовий прогноз урожаю пшениці у 2023/24 МР поліпшено на 0,66 млн тонн - до 787,36 млн, тоді як прогноз світового експорту пшениці підвищено на 1,34 млн тонн - до 213,47 млн тонн. Прогноз кінцевих запасів пшениці у світі експерти, навпаки, переглянули в бік зниження на 0,56 млн тонн - до 258,27 млн тонн.

Стосовно кукурудзи, то прогноз її світового виробництва у квітні знижено на 2,38 млн тонн - до 1 млрд 227,86 млн тонн, тоді як експорту - лише на 0,47 млн тонн, до 200,59 млн тонн. Мінсільгосп США також знизив оцінку перехідних запасів - на 2,35 млн тонн, до 318,28 млн тонн.

Як повідомлялося, в Україні поліпшення оцінок експорту зерна в цьому маркетинговому році пояснюють нарощуванням обсягу транспортування його новим морським коридором під контролем ВМС ЗСУ.