Фінансові новини
- |
- 12.04.24
- |
- 11:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною пшениці на 1,5 млн тонн
09:18 12.04.2024 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз експорту пшениці з України в 2023/24 маркетинговому році ще на 1,5 млн тонн - до 16,5 млн тонн.
Згідно з квітневим звітом американського відомства, одночасно оцінку перехідних залишків на кінець МР знижено з 3,28 млн тонн до 1,58 млн тонн, внутрішнього споживання - з 7,7 млн тонн до 7,3 млн тонн, а перехідних залишків на початок цього МР - з 3,5 млн тонн до 2,9 млн тонн.
Щодо української кукурудзи, то прогноз її експорту після збільшення на 1,5 млн тонн у березні у квітні збережено на тому ж рівні - 24,5 млн тонн.
Водночас загалом для українського фуражного зерна він підвищений на 0,1 млн тонн - до 26,97 млн тонн за рахунок такого ж скорочення перехідних залишків на кінець цього МР - до 4,08 млн тонн.
Загалом оновлений світовий прогноз урожаю пшениці у 2023/24 МР поліпшено на 0,66 млн тонн - до 787,36 млн, тоді як прогноз світового експорту пшениці підвищено на 1,34 млн тонн - до 213,47 млн тонн. Прогноз кінцевих запасів пшениці у світі експерти, навпаки, переглянули в бік зниження на 0,56 млн тонн - до 258,27 млн тонн.
Стосовно кукурудзи, то прогноз її світового виробництва у квітні знижено на 2,38 млн тонн - до 1 млрд 227,86 млн тонн, тоді як експорту - лише на 0,47 млн тонн, до 200,59 млн тонн. Мінсільгосп США також знизив оцінку перехідних запасів - на 2,35 млн тонн, до 318,28 млн тонн.
Як повідомлялося, в Україні поліпшення оцінок експорту зерна в цьому маркетинговому році пояснюють нарощуванням обсягу транспортування його новим морським коридором під контролем ВМС ЗСУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС
ТОП-НОВИНИ
|США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО
|РФ вдарила по Трипільській ТЕС найновішими ракетами Х-69, - Defense Express
|Росіяни нанесли удар керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах
|Україна підписала безпекову угоду з Латвією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін ухвалив постанову про доплати у 70 тисяч військовим на передовій
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.04.24
|Україна та Чорногорія домовилися про «транспортний безвіз» для вантажних перевезень
|Українці купили нерухомості на 4,3 млрд грн за житловими сертифікатами єВідновлення
|Українцям готують програму пільгових кредитів на встановлення сонячних панелей
|Мінсільгосп США підвищив прогноз експорту Україною пшениці на 1,5 млн тонн
|Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС
Бізнес
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4
|Творець ChatGPT Сем Альтман став мільярдером — але не завдяки OpenAI
|Apple погодилася виконати умови антимонопольного регулятора ЄС
|Hyundai презентував оновлений Tucson