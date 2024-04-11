Китай почав відмовлятися від української кукурудзи, – Bloomberg

Китайські імпортери відмовляються від законтрактованих партій української кукурудзи через політику уряду країни, спрямовану на підтримку місцевих фермерів.

Наразі китайські покупці вже відмовилися від 4-6 вантажів української кукурудзи, які мали доправити до Китаю з квітня по червень, повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників агентства, ці контракти були розірвані протягом останніх двох тижнів і в майбутньому таких випадків може стати більше.

Покупці скасували замовлення після втручання китайських митників, які попросили трейдерів обмежити імпорт, щоб зменшити надлишок пропозиції кукурудзи на внутрішньому ринку та підтримати ціни для місцевих фермерів перед посівною.

Китайські трейдери можуть завозити кукурудзу в спеціальні митні зони, де вона переробляється в корм для тварин, на який діє нижча ставка податку. Однак місцева влада вже попередила трейдерів і переробників, щоб вони не будували нові потужності для переробки у прикордонних зонах і зменшили ввезення кукурудзи у такі зони, порівняно з минулим роком. Джерела агентства стверджують, що деякі імпортери вже законтрактували більше вантажів, ніж хотів би китайський уряд, тому їх довелося скасувати.

Китай є найбільшим імпортером кукурудзи у світі, відмова від імпорту з України може вдарити по світових цінах, які вже перебувають під тиском після щедрих врожаїв у США та Бразилії, вказує Bloomberg.

Як повідомлялося, продовольчі товари в умовах повномасштабної війни становлять основу українського експорту. Минулого року на них припадало $21,8 млрд або майже дві третини всього експорту товарів.

Водночас Китай є третім імпортером - минулого року в цю країну продали українських товарів на $2,4 млрд.