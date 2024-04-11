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Угорщина хоче запровадити нові обмеження на імпорт продукції з України
16:40 11.04.2024 |
Уряд Угорщини має намір запровадити нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, щоб захистити вітчизняних фермерів від ринкових коливань.
Про це у четвер заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, передає Укрінформ із посиланням на АР.
Надь заявив, що рішення ЄС дозволити безмитний імпорт з України у 2022 році, щоб допомогти утримати економіку країни після вторгнення Росії, призвело до "значного надлишку пропонування і значно нижчих цін" на європейському сільськогосподарському ринку.
Він звинуватив ЄС та його виконавчу комісію у неспроможності захистити європейських фермерів, які не змогли конкурувати з дешевшим імпортом, і заявив, що Угорщина вживатиме додаткових захисних заходів "у межах своєї національної компетенції".
За його словами, уряд ухвалив план з п'яти пунктів для допомоги фермерам, включаючи вимогу до продавців і логістичних компаній звітувати уряду про заборонені продукти, ввезені через Україну, незалежно від країни походження.
Надь додав, що під обмеження також підпадатимуть продукти переробки, виготовлені з українського зерна.
Як повідомлялося, торік Угорщина ввела заборону на імпорт 24 українських сільськогосподарських продуктів, але заявила, що дозволить їх переміщення через свою територію. Заборона стосувалася зернових, олійних культур, борошна, олії та деяких м'ясних продуктів. Минулого місяця уряд вилучив зі списку український натуральний мед.
Країни ЄС та Європарламент 8 квітня попередньо погодили жорсткіші обмеження на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції з України, зокрема м'ясо птиці, цукор і кукурудзу.
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