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ЄБА виступила проти додаткових фінансових навантажень на бізнес у вигляді обов'язкової вітамінізації продуктів харчування
15:53 11.04.2024 |
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського і міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка надати громадським організаціям текст постанови про фортифікацію (вітамінізацію) харчових продуктів і провести відкриту дискусію щодо доцільності введення таких правил під час війни, повідомляється на сайті асоціації.
У ЄБА нагадали, що 13 березня 2024 року на офіційному вебсайті МОЗ для публічного обговорення було опубліковано проєкт постанови Кабінету Міністрів про порядок фортифікації харчових продуктів - додавання (насичення) продуктів харчування вітамінами.
У проєкті постанови міститиметься інформація про рівень споживання окремих харчових продуктів, до яких можуть бути додані вітаміни та/або мінеральні речовини. Документ також покликаний затвердити порядок і процедуру запровадження обов'язкової фортифікації харчових продуктів окремими вітамінами та/або мінеральними речовинами.
Згідно з проєктом порядку також передбачено, що обов'язкова фортифікація харчових продуктів операторами ринку здійснюється шляхом видання розпорядження Кабінету Міністрів. Передбачається, що фортифікація може стати обов'язковою для всіх виробників.
"Запровадження фортифікації харчових продуктів потребує серйозних інвестицій у модернізацію виробничих ліній. Це може створити значні фінансові труднощі для компаній і галузі харчової промисловості, які й так зазнають значних втрат під час війни", - зазначила ЄБА.
У бізнес-об'єднанні вказали на неможливість усіма підприємствами харчової галузі модернізувати свої виробничі потужності для впровадження фортифікації продуктів, особливо у воєнних умовах. Таке нововведення вимагатиме від виробників переформатування та зміни обладнання на заводах, оновлення рецептур, зміни етикеток тощо.
Неможливість виконання встановлених вимог може призвести до таких негативних наслідків, як закриття підприємств, втрата робочих місць, збитків для галузі та зменшення сплати податків до державного бюджету. Додатково, це може призвести до зростання цін на продукцію та позначитися на фінансовому становищі кінцевого споживача, пояснили в ЄБА.
Крім того, запровадження обов'язкової фортифікації деяких продуктів, вироблених на території України, потенційно може призвести до втрати зовнішніх ринків, де існує попит на нефортифіковану продукцію, а також необґрунтованого фінансового навантаження не лише на суб'єктів господарювання, а й на споживачів.
ЄБА звернулася з проханням до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра агрополітики Миколи Сольського та міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка надати для ознайомлення редакцію проєкту розпорядження, згідно з яким заплановано запровадити обов'язкову фортифікацію харчових продуктів. Бізнес-асоціація також просить пояснити, які саме харчові продукти підлягатимуть фортифікації в обов'язковому порядку, чи передбачено отримання суб'єктами господарювання компенсації або підтримки від держави для запровадження обов'язкової фортифікації харчових продуктів тощо.
"Бізнес наполягає на проведенні відкритої дискусії з представниками бізнесу для детального обговорення ініціативи щодо обов'язкової фортифікації продуктів харчування", - резюмували в ЄБА.
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