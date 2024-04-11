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АНАЛІТИКА

Україна може втратити мільярд євро від нових обмежень торгівлі з боку ЄС

10:51 11.04.2024 |

Новини АПК

 

Україна в контексті нового торговельного режиму може втратити близько мільярда євро протягом року. Все через механізм "екстреного гальмування".

Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі "Українського радіо".

За його словами, ця угода відрізняється від тих умов лібералізації політики щодо експорту, які діяли протягом 2023 року і мають закінчитися після 5 червня.

"Запроваджується екстрене гальмування - певний перелік продуктів (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор і ще низка продуктів), які будуть рахуватися за принципом загального експорту, який відбувався у 2022-23 роках, але також і було включено другу половину 2021 року. Будемо бачити суттєве обмеження порядку продуктів - зокрема, цукор - які у 2023-му році продемонстрували ефективну присутність і нарощування на території ЄС", - пояснив експерт.

Відтак, за його словами, Україна в контексті нового порядку може втратити близько 1 мільярда євро внаслідок роботи протягом року.

"Для Європи це невеликі кошти, а для України це надвеликі кошти, тому що буде втрачати бізнес, переробні компанії, виробники товарів. Із цих грошей сплачувалися податки, які йшли на обороноздатність України", - додав Марчук.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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