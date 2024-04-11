Фінансові новини
- |
- 11.04.24
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Удари РФ по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн
09:56 11.04.2024 |
Удари РФ по інфраструктурі, зокрема припортовій, можуть знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн замість очікуваних 8 млн тонн, повідомило "Інтерфакс-Україна" джерело на зерновому ринку, яке побажало залишитися неназваним.
"За перші 10 днів Україна змогла експортувати через порти близько 2 млн тонн зернових. Це давало змогу сподіватися на рекордний експорт у 8 млн тонн на місяць. Однак пошкодження настільки суттєві, що на кілька днів доставку зерна, зокрема, в порт "Чорноморськ" доведеться призупинити", - сказав він.
Водночас співрозмовник агентства висловив упевненість, що трейдери й агрохолдинги, чиї термінали розташовані в порту "Чорноморськ", оперативно адаптуються до ситуації й доставлятимуть продукцію для навантаження на судна автотранспортом.
"У будь-якому разі Україна не зупинить експорт зернових Чорноморським морським каналом", - сказав він.
Інше джерело на ринку уточнило агентству, що російські окупанти під час ранкового обстрілу Одеської області пошкодили залізничні під'їзні шляхи до низки зернових терміналів, розташованих у порту "Чорноморськ". За його словами, це може призвести до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil і Viterra.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Британська BAE Systems почне ремонтувати військову техніку в Україні – це перший крок до запуску виробництва
ТОП-НОВИНИ
|Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо мобілізації засуджених
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку
|Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна може втратити мільярд євро від нових обмежень торгівлі з боку ЄС
|Нацбанк пояснив різке уповільнення інфляції «непередбачуваними» факторами
|Атаковані два ПСГ продовжують працювати - «Нафтогаз»
|Удари РФ по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн
|Росія обстріляла дві теплоелектростанції ДТЕК
|Нафта продовжує зростати на ескалації напруженості на Близькому Сході
Бізнес
|Apple погодилася виконати умови антимонопольного регулятора ЄС
|Hyundai презентував оновлений Tucson
|OpenAI транскрибувала понад мільйон годин YouTube-відео для навчання GPT-4
|Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ
|Загуглити номер: у застосунку Google Phone тестується нова функція - пошук невідомого номера
|Samsung повертається на вершину світового ринку з продажу смартфонів
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus