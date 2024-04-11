Удари РФ по інфраструктурі можуть тимчасово знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн

Удари РФ по інфраструктурі, зокрема припортовій, можуть знизити експорт українського зерна у квітні до 5 млн тонн замість очікуваних 8 млн тонн, повідомило "Інтерфакс-Україна" джерело на зерновому ринку, яке побажало залишитися неназваним.

"За перші 10 днів Україна змогла експортувати через порти близько 2 млн тонн зернових. Це давало змогу сподіватися на рекордний експорт у 8 млн тонн на місяць. Однак пошкодження настільки суттєві, що на кілька днів доставку зерна, зокрема, в порт "Чорноморськ" доведеться призупинити", - сказав він.

Водночас співрозмовник агентства висловив упевненість, що трейдери й агрохолдинги, чиї термінали розташовані в порту "Чорноморськ", оперативно адаптуються до ситуації й доставлятимуть продукцію для навантаження на судна автотранспортом.

"У будь-якому разі Україна не зупинить експорт зернових Чорноморським морським каналом", - сказав він.

Інше джерело на ринку уточнило агентству, що російські окупанти під час ранкового обстрілу Одеської області пошкодили залізничні під'їзні шляхи до низки зернових терміналів, розташованих у порту "Чорноморськ". За його словами, це може призвести до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil і Viterra.