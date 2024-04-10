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АНАЛІТИКА

Уряд Польщі прибрав із сайту перелік імпортерів зерна з України через «негативні наслідки»

 

Міністерство сільського господарства Польщі вирішило приховати із сайту перелік компаній, які імпортували зерно з України, пояснивши це надмірними негативними наслідками для компаній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві пресслужби міністерства від 9 квітня.

Міністерство зазначило, що декілька місяців поспіль на сайті відомства можна було ознайомитися зі списком компаній, які імпортували зерно з України.

"Цей список, оскільки він сприймався громадськістю як перелік компаній, що імпортували так зване технічне зерно, спричинив значні негативні наслідки для багатьох із них", - зазначили у міністерстві.

За цей період відомство отримало численні скарги, вимоги й погрози позовами.

"Я не можу повернути час назад і змінити рішення моєї попередниці Анни Гембіцької, яка, оприлюднивши список, не передбачила можливих негативних наслідків такого кроку... Тож я вирішив прибрати список із сайту Міністерства агрополітики і розвитку сільських громад. Водночас хочу перепросити перед підприємствами у переліку, які зазнали будь-якої шкоди та неприємностей внаслідок такого рішення", - прокоментував міністр Чеслав Секерський.

Гембіцька близько двох тижнів була міністеркою сільського господарства в третьому уряді Матеуша Моравецького, перед остаточним переходом влади до нової коаліції.
Ключові теги: Польща
 

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