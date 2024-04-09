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Коридор солідарності з Україною: У Румунії побудували найбільший у Європі залізничний зерновий термінал
13:45 09.04.2024 |
Група компаній Grampet, лідер приватних залізничних вантажних перевезень у Румунії, завершила спорудження перевалкового термінала для сільськогосподарської продукції, який має стати стратегічним хабом на маршруті до порту Констанца. Про це повідомило видання Forbes Romania.
Обсяг інвестицій у створення нового комплексу становить 10 млн євро. Потужності термінала дозволяють обробляти 240 000 тонн зерна та іншої сільськогосподарської продукції на місяць.
Розташований у Дорнешті (район Сучава), на кордоні з Україною, комплекс - перший термінал, яким керує компанія Grup Feroviar Român, і п'ятий у структурі Grampet Group.
За максимальної проєктної потужності 3 млн тонн комплекс оснащений станцією завантаження вагонів (завдовжки 128 м) та станцією розвантаження (завдовжки 120 м), які дозволяють одночасно завантажувати/розвантажувати вісім вагонів.
Потужності аналогічні терміналам у морських та річкових портах, що дає змогу транспортувати продукцію без втрати якості та з максимальною продуктивністю 500 тонн на годину.
"Румунія відіграє важливу роль у роботі коридорів солідарності, створених країнами-членами ЄС для полегшення транспортування товарів з України. Після початку війни залізничні оператори групи Grampet зробили суттєвий внесок у налагодження руху та відновлення роботи основних коридорів на осі Північ-Південь, забезпечивши перевезення понад 1,5 млн тонн вантажів з України", - зазначив президент Grampet Group Груя Стойка.
Інвестор каже, що комплекс у Дорнешті - найбільший у Європі перевалковий термінал для сільськогосподарської продукції. Його збираються відкрити одразу після завершення тестового періоду.
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