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АНАЛІТИКА

Українські аграрії отримали цьогоріч майже ₴120 мільйонів грантової підтримки

15:58 08.04.2024 |

Новини АПК

 

З початку 2024 року у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота" агропідприємства отримали понад 119 млн грн на розвиток садівництва і тепличного господарства.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"45,8 млн гривень виплатили ще 10 агропідприємствам у межах урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу "єРобота". Всього з початку 2024 року вже виплатили 119,2 млн грн 30 виробникам. Зокрема, на сади виплачено 79,6 млн грн 21 господарству. Ще 9 отримали 39,5 млн грн на теплиці", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві наголосили, що з початку дії програми виплачено 824,1 млн грн 187 суб'єкту господарювання. Зокрема, 616,7 млн грн отримали 147 господарство на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 207,4 млн грн - 40 підприємств на теплиці.

Як повідомлялось, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. У 2023 р. видано 126 наказів на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (417,9 млн грн) і тепличного господарства (159,4 млн грн).

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
 

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