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АНАЛІТИКА

ДОТ почне оголошувати наступні тендери на харчування ще до кінця квітня

16:51 05.04.2024 |

Новини АПК

 

Державний оператор тилу оголосить через Prozorro торги на харчування для армії планово наприкінці квітня. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів очільник Державного оператора тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов.

"По-перше, вони (постачальники. - Ред.) не вірили в те, що вони можуть обійти картель. По-друге, деякі з них казали про те, що їм не вистачило часу на те, щоб підготуватись і наважитись на участь в тендері. Але потім, коли вони побачили, що торги не відбулись, а постачальники Міноборони не вийшли на торги, то зрозуміли, що це абсолютно відкриті двері, в які можна заходити", - вважає очільник ДОТ.

Жумаділов переконаний, що надалі торги будуть проводити на Prozorro.

"У потенційних учасників буде час підготувати всю необхідну документацію. Вони вже, в тому числі ті постачальники, які донедавна працювали для Міноборони, розуміють, що немає сенсу вдаватися до тих стратегій поведінки, до яких вони вдавались останні кілька місяців у плані саботажу цих процедур. Тому, я сподіваюся, що все вдасться", - сказав Жумаділов.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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