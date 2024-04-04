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В Україні відроджують вирощування бавовни. Потрібно для виробництва пороху
22:20 04.04.2024 |
На Одещині планують почати вирощувати бавовну. Посівна кампанія розпочнеться наприкінці квітня і до кінця року буде перший урожай, повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.
Бавовняна целюлоза використовується для виробництва пороху. Її потреба для України оцінюється у 10 000 тонн. Для цього необхідно засіяти 30 000 га або площу вдвічі меншу, якщо бавовну вирощувати на зрошуваних землях, уточнюють у департаменті аграрної політики Одеської ОВА.
На початку 2024 року парламентський комітет з аграрної та земельної політики проголосував та рекомендував до розгляду в парламенті законопроєкти, що дозволяють зареєструвати права на сорти бавовнику, зокрема генетично модифіковані. Наразі реєстрація не генетично модифікованого бавовнику займає два-три роки, а реєстрація ГМО бавовнику взагалі заборонена.
Посівна кампанія розпочнеться лише у тому випадку, якщо парламент оперативно внесе зміни до законодавства.
Ухвалення законопроєктів дасть змогу залучити $30-50 млн інвестиції на будівництво заводу з виробництва сирцю. Початкова потужність заводу становитиме 1500 тонн сирцю на рік із поступовим нарощуванням до 6000 тонн.
В Україні почали вирощувати бавовну у 1930-х роках, та було створено понад 1500 спеціалізованих колгоспів. Пік посівів бавовни припав на 50-ті, коли під культурою було пів мільйона гектарів. У 60-х у Херсоні було збудовано фабрику з обробки бавовни. У 1995 році вона входила до десятки найбільших у Європі.
Наразі фабрики вже немає. На базі її виробничих будівель було збудовано торговий центр "Фабрика", який розбомбили російські війська у 2022 році.
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