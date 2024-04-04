Комітет Ради схвалив законопроекти про боротьбу з «чорним» експортом зерна

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради схвалив до другого читання два законопроекти про боротьбу з "чорним" експортом зерна та неповерненням валютної виручки.

Про це заявив голова комітету Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Telegram.

За його даними, схвалено проекти 10168-2 про зміни до Податкового кодексу та 10169-2 про зміни до Митного кодексу.

"Законопроектами пропонується запровадити механізми, які мінімізують можливості для зловживань при експорті аграрної продукції, що забезпечить більші валютні надходження до держави та позитивно впливатиме на стабільність національної валюти", - написав він.

Проектом N10168-2 надається право Кабміну запроваджувати режим експортного забезпечення щодо окремих видів товарів (переважно аграрна продукція).

У разі запровадження Кабміном режиму експортного забезпечення встановлюється заборона експорту таких товарів компаніями, які не є платниками ПДВ.

Також буде заборонятися експорт таких товарів за цінами нижчими, ніж мінімально допустимі експортні ціни, яку визначатиме Мінагрополітики.

Проектом N10169-2 передбачаються, що фактурна вартість визначеної аграрної продукції не може бути нижчою за мінімальну допустиму експортну ціну.

Проблема повернення валютної виручки зернотрейдерами

Раніше глава НБУ Андрій Пишний повідомив, що експортери станом на 1 вересня 2023 року не повернули в Україну близько 8 млрд доларів валютної виручки.

Національний банк України зменшив з 11 листопада 2023 року термін повернення валютного виторгу для експортерів аграрної продукції вдвічі - зі 180 до 90 днів.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій у березні заявив, що заходи щодо повернення валютної виручки з-за кордону експортерами аграрної продукції призвело до того, що вона зросла на сотні мільйонів доларів на місяць.