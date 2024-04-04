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Мінсільгосп Польщі вирішив не забороняти транзит агропродукції з України
23:44 03.04.2024 |
Міністерство сільського господарства Польщі не зверталося до уряду з проханням зупинити транзит української сільгосппродукції. Про це йдеться у повідомленні міністерства за результатами зустрічі міністра Чеслава Секерського з представниками фермерів уночі 3 квітня.
"З огляду на те, що українська сторона заявила, що транзит її сільгосппродукції через Польщу буде обмежений до мінімуму з квітня до червня цього року, Міністерство сільського господарства не зверталося з проханням про припинення транзиту української сільськогосподарської продукції через територію Польщі", - повідомило відомство.
Підписані в Ясьонці домовленості між протестувальниками та урядом значною мірою реалізовані, вважають у міністерстві.
Зокрема, триває процес затвердження ухвалених правил надання допомоги виробникам зернових (субсидій на зернові), а також збереження податків на рівні 2023 року.
Зберігається ембарго на імпорт з України зернових, кукурудзи, ріпака, соняшнику, борошна, висівок, шроту та макухи.
Щодо "зеленої угоди", то після протестів Єврокомісія відмовилася від багатьох її пунктів, то ж фермери "мають визнати її задовільною".
Протестувальники звинувачують уряд у невиконанні домовленостей у Ясьонці і після невдалих перемовин з керівництвом Міністерства сільського господарства хочуть зустрічі з прем'єром, пише RMF24.
На зустрічі з Туском наполягає незалежна профспілка індивідуальних фермерів Solidarność. Профспілка фермерів і аграрних організацій дистанціювалась від цієї акції протесту.
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