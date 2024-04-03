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АНАЛІТИКА

Цьогоріч агровиробники отримали кредитів на понад ₴30 мільярдів

13:47 03.04.2024 |

Новини АПК

Цьогоріч агровиробники отримали кредитів на понад &#8372;30 мільярдів

 

Банківські кредити за різними програмами на відновлення та розвиток у поточному році отримали більш як чотири тисячі агрогосподарств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

«З початку року 4 603 агрогосподарств отримали 30,4 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 2 525 господарств профінансовано на 11 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (10,9 млрд грн виділено для 424 підприємств), Тернопільської (2 млрд грн для 191) та Кіровоградської областей (1, 67 млрд грн для 557).

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше коштів отримали підприємства Київщини (1,3 млрд грн для 257 господарств), Харківщини (1,1 млрд грн виділено для 164); Кіровоградщини (1 млрд грн для 326) та Одещини (795,7 млн грн - для 199).

Як повідомлялось, програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до ₴90 мільйонів. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
 

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