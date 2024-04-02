Цьогоріч планується засіяти 5,6 мільйона гектарів земель - Шмигаль

У 2024 році в рамках посівної кампанії планується засіяти 5,6 мільйона гектарів українських земель, 477 тисяч з яких вже засіяно.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Питання логістики для нас надзвичайно важливе, оскільки в Україні активно триває посівна кампанія», - зазначив він.

Шмигаль зауважив, що вже засіяно майже 477 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур.

За його словами, лідерами посівної кампанії є Одещина, Миколаївщина, Тернопільщина, Полтавщина, Хмельниччина, Вінниччина.

Очільник уряду держави повідомив, що загалом цього року планується засіяти 5,6 мільйона гектарів земель.

«Україна обов'язково зберігатиме статус провідного експортера продовольства та гаранта глобальної продовольчої безпеки», - наголосив політик.

Як повідомлялось, за даними Мінагрополітики, українські аграрії активно розпочали сівбу соняшнику, сої та цукрового буряку.

Загалом за минулий тиждень в Україні посіяли зернові та зернобобові культури на 262,2 тис. га. У лідерах Полтавщина, там засіяно 44,2 тис. га.