Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Цьогоріч планується засіяти 5,6 мільйона гектарів земель - Шмигаль

23:08 02.04.2024 |

Новини АПК

 

У 2024 році в рамках посівної кампанії планується засіяти 5,6 мільйона гектарів українських земель, 477 тисяч з яких вже засіяно.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Питання логістики для нас надзвичайно важливе, оскільки в Україні активно триває посівна кампанія», - зазначив він.

Шмигаль зауважив, що вже засіяно майже 477 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур.

За його словами, лідерами посівної кампанії є Одещина, Миколаївщина, Тернопільщина, Полтавщина, Хмельниччина, Вінниччина.

Очільник уряду держави повідомив, що загалом цього року планується засіяти 5,6 мільйона гектарів земель.

«Україна обов'язково зберігатиме статус провідного експортера продовольства та гаранта глобальної продовольчої безпеки», - наголосив політик.

Як повідомлялось, за даними Мінагрополітики, українські аграрії активно розпочали сівбу соняшнику, сої та цукрового буряку.

Загалом за минулий тиждень в Україні посіяли зернові та зернобобові культури на 262,2 тис. га. У лідерах Полтавщина, там засіяно 44,2 тис. га.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3236
  0,2487
 0,64
EUR
 1
 42,2768
  0,1384
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9519  0,07 0,18 39,5181  0,09 0,23
EUR 42,0058  0,06 0,14 42,8669  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3200  0,28 0,72 39,3400  0,26 0,65
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес