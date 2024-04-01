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Україна у трійці постачальників шоколаду до Євросоюзу
09:18 01.04.2024 |
Україна експортувала 22 000 тонн шоколаду до країн Європейського Союзу 2023 року і посіла третє місце за цим показником серед країн поза межами об'єднання. На частку України припало 13% імпорту цієї продукції, повідомляє Польське радіо із посиланням на дані Євростату.
Перше місце посіла Швейцарія (62 000 тонн, частка - 36%), друге - Велика Британія (61 000 тонн, частка - 36%).
Водночас країни Європейського Союзу експортували 867 000 тонн шоколаду та шоколадних батончиків до країн за межами ЄС.
Найбільшим експортером була Німеччина - 221 000 тонн, 26% від загального обсягу. На другому місці опинилися Нідерланди - 123 000 тонн (14%), на третьому розмістилася Польща - 115 000 тонн (13%).
До п'ятірки найбільших експортних партнерів за межами ЄС увійшла Велика Британія, яка отримала з ЄС 315 000 тонн шоколаду (36%), США - 72 000 тонн (8%), Росія - 65 000 тонн (7%), Канада - 31 000 тонн (4%) і Австралія - 27 000 тонн (3%).
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