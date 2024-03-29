Фінансові новини
- |
- 29.03.24
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Заступник аграрного міністра Польщі зривав переговори з Україною - польські асоціації
15:57 29.03.2024 |
Українці розкритикували заступника аграрного міністра Польщі Міхала Колодзейчака за його "дивну" поведінку під час переговорів з Польщею. Сам замміністра відкидає усі звинувачення, хоча польські асоціації підтвердили українські слова.
Про це повідомляє польське видання Onet.
Представники українських організацій, які брали участь у переговорах, стверджують, що Колодзейчак поводився неадекватно: багаторазово виходив з кімнати, підморщував ніс, демонстративно зняв навушники, коли виступав український міністр й нервово виступав.
Сам Колодзейчак заперечує більшість звинувачень, але визнає, що під час зустрічі дійсно виникла конфронтація. Він стверджував виданню Onet, що українцям не сподобалося, що "він був добре підготовлений до переговорів".
Представники польських організацій, які брали участь у переговорах, підтверджують слова українців. За словами одного з учасників переговорів з польської сторони, протягом близько 2,5 годин зустрічі Колодзейчак постійно виходив і заходив до кімнати переговорів, переглядав телефон й був зайнятий всім, окрім розмови.
"Коли ми вже наближалися до завершення переговорів, і міністр Сєкерський на деякий час вийшов із зали, Михайло несподівано "напав" на представників української делегації, які, мушу визнати, були дуже добре підготовлені до цієї зустрічі. Вони показали на презентації, скільки зерна мають законтрактовано, і аргументували, що не можуть зараз розірвати угоди, укладені рік тому. Вони хотіли, щоб польська сторона дозволила транзит цих кількох сотень тисяч тонн, - розповів учасник переговорів.
Саме звернення українців щодо дозволу на транзит зерна через Польщу стало точкою "спалаху" заступника міністра.
За словами польських представників, після зустрічі вони поговорили з Колодійчаком про його поведінку. Він отримав догану, і вони сподіваються, що його поведінка зміниться.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 «шахедів» і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Митниця запустила сервіс для декларування експрес-відправлень та сплати мита онлайн
|Заступник аграрного міністра Польщі зривав переговори з Україною - польські асоціації
|Українські аграрії розпочали сівбу соняшнику, сої та цукрового буряку
|Бензин та дизель подорожчали в Україні за останній місяць
|Мінфін у II кв.-2024 планує три розміщення ОВДП в євро і два в доларах
|Україна отримала $1,5 млрд від Японії та Британії. Березень – рекордний за обсягом фіндопомоги
Бізнес
|Електромобілі китайського виробництва цього року займуть 25% ринку ЄС – FT
|Tesla демонструватиме систему допомоги водієві під час кожного продажу авто в США
|В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
|Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta