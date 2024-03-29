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АНАЛІТИКА

Заступник аграрного міністра Польщі зривав переговори з Україною - польські асоціації

 

Українці розкритикували заступника аграрного міністра Польщі Міхала Колодзейчака за його "дивну" поведінку під час переговорів з Польщею. Сам замміністра відкидає усі звинувачення, хоча польські асоціації підтвердили українські слова.

Про це повідомляє польське видання Onet.

Представники українських організацій, які брали участь у переговорах, стверджують, що Колодзейчак поводився неадекватно: багаторазово виходив з кімнати, підморщував ніс, демонстративно зняв навушники, коли виступав український міністр й нервово виступав.

Сам Колодзейчак заперечує більшість звинувачень, але визнає, що під час зустрічі дійсно виникла конфронтація. Він стверджував виданню Onet, що українцям не сподобалося, що "він був добре підготовлений до переговорів".

Представники польських організацій, які брали участь у переговорах, підтверджують слова українців. За словами одного з учасників переговорів з польської сторони, протягом близько 2,5 годин зустрічі Колодзейчак постійно виходив і заходив до кімнати переговорів, переглядав телефон й був зайнятий всім, окрім розмови.

"Коли ми вже наближалися до завершення переговорів, і міністр Сєкерський на деякий час вийшов із зали, Михайло несподівано "напав" на представників української делегації, які, мушу визнати, були дуже добре підготовлені до цієї зустрічі. Вони показали на презентації, скільки зерна мають законтрактовано, і аргументували, що не можуть зараз розірвати угоди, укладені рік тому. Вони хотіли, щоб польська сторона дозволила транзит цих кількох сотень тисяч тонн, - розповів учасник переговорів.

Саме звернення українців щодо дозволу на транзит зерна через Польщу стало точкою "спалаху" заступника міністра.

За словами польських представників, після зустрічі вони поговорили з Колодійчаком про його поведінку. Він отримав догану, і вони сподіваються, що його поведінка зміниться.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

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