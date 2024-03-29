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АНАЛІТИКА

Українські аграрії розпочали сівбу соняшнику, сої та цукрового буряку

14:45 29.03.2024 |

Новини АПК

 

Аграрії України активно розпочали сівбу соняшнику, сої та цукрового буряку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що до сівби цукрового буряку приступили аграрії Вінниччини, Волині та Рівненщини. Найбільше засіяли у Полтавській області - 10,2 тис. га.

Аграрії Київщини почали сіяти соняшник, а Вінниччини - сою.

Загалом, до сівби ярих культур в Україні приступили всі області. Засіяно 476,7 тис. га зернових та зернобобових культур.

Найбільше зернових та зернобобових засіяли аграрії Одещини (7 тис. га пшениці, 41,5 тис. га ячменю, 28,4 тис. га гороху та 1,5 тис. га вівса), Тернопільщини (14,4 тис. га пшениці, 32,2 тис. га ячменю, 3,1 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса), та Полтавщини (6,4 тис. га пшениці, 56,2 тис. га ячменя, 4,7 тис. га гороху та 2,3 тис. га вівса).

За минулий тиждень аграрії України посіяли зернових та зернобобових культур на 262,2 тис. га. У лідерах Полтавщина, там засіяно 44,2 тис. га.

Як повідомлялось, з початку року 3 175 агрогосподарства отримали 19,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 1 517 господарств профінансовано на 6,3 млрд грн.
 

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