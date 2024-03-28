Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні різке зниження імпорту сільгосптехніки. Критична ситуація з тракторами

22:14 28.03.2024 |

Новини АПК

 

Україна значно скоротила імпорт більшості видів агротехніки у 2023 році, і ця тенденція зберігатиметься у 2024 році. Про це повідомляють у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Особливо критична ситуація спостерігається з імпортом тракторів, зернозбиральних комбайнів та посівної техніки, зазначають в Інституті.

Так, імпорт найбільш затребуваних малопотужних тракторів скоротився у 2023 році на 74%, порівнюючи з попереднім роком - до 503 одиниць.

Падіння імпорту тракторів середньої потужності - на 22%, до 1174 одиниць, потужних тракторів - на 6%, до 1174 одиниць.

Дещо сповільнюється скорочення імпорту в Україну зернозбиральних комбайнів (-9,4% проти показників 2022 року) - до 1906 одиниць.

На 38,4% зменшився імпорт посівної техніки (до 2749 одиниць).

Обсяги імпорту плугів до України скоротилися на 52,1% - до 1332 одиниць.

З огляду на те що частина підприємств сільськогосподарського машинобудування знищена, пошкоджена чи перебуває під окупацією, а фізичні обсяги імпорту техніки для аграрних підприємств скорочуються, ситуація з оновленням парку значно погіршується, зазначають в Інституті.

Через використання зношеної техніки та збільшення витрат на її ремонт зросте собівартість сільгосппродукції та значно знизиться ефективність агровиробництва.

На тлі цих та інших негативних факторів цього року продовжиться зростання ринку вживаної техніки. Зростатиме попит на запасні частини, продовжиться практика відновлення та реставрації техніки, що є в господарствах, підсумував старший науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення ННЦ "Інститут аграрної економіки" Ярослав Навроцький.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2214
  0,0059
 0,02
EUR
 1
 42,3670
  0,0750
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9907  0,11 0,28 39,5500  0,09 0,23
EUR 42,2519  0,04 0,11 43,0159  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1350  0,02 0,04 39,1600  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес