Фінансові новини
- |
- 28.03.24
- |
- 22:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні різке зниження імпорту сільгосптехніки. Критична ситуація з тракторами
22:14 28.03.2024 |
Україна значно скоротила імпорт більшості видів агротехніки у 2023 році, і ця тенденція зберігатиметься у 2024 році. Про це повідомляють у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".
Особливо критична ситуація спостерігається з імпортом тракторів, зернозбиральних комбайнів та посівної техніки, зазначають в Інституті.
Так, імпорт найбільш затребуваних малопотужних тракторів скоротився у 2023 році на 74%, порівнюючи з попереднім роком - до 503 одиниць.
Падіння імпорту тракторів середньої потужності - на 22%, до 1174 одиниць, потужних тракторів - на 6%, до 1174 одиниць.
Дещо сповільнюється скорочення імпорту в Україну зернозбиральних комбайнів (-9,4% проти показників 2022 року) - до 1906 одиниць.
На 38,4% зменшився імпорт посівної техніки (до 2749 одиниць).
Обсяги імпорту плугів до України скоротилися на 52,1% - до 1332 одиниць.
З огляду на те що частина підприємств сільськогосподарського машинобудування знищена, пошкоджена чи перебуває під окупацією, а фізичні обсяги імпорту техніки для аграрних підприємств скорочуються, ситуація з оновленням парку значно погіршується, зазначають в Інституті.
Через використання зношеної техніки та збільшення витрат на її ремонт зросте собівартість сільгосппродукції та значно знизиться ефективність агровиробництва.
На тлі цих та інших негативних факторів цього року продовжиться зростання ринку вживаної техніки. Зростатиме попит на запасні частини, продовжиться практика відновлення та реставрації техніки, що є в господарствах, підсумував старший науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення ННЦ "Інститут аграрної економіки" Ярослав Навроцький.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
|Посли ЄС ухвалили продовження «торговельного безвізу» для України з уточненням
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща підтвердила інтерес до будівництва нафтопроводу в Україну
|В Україні різке зниження імпорту сільгосптехніки. Критична ситуація з тракторами
|Укроборонпром оновлює систему закупівель
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Індекс прозорості енергетики у 2023 р. зріс на 2 бали - DiXi Group
|Україна хоче побудувати три високовольтні лінії до Польщі
Бізнес
|В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
|Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2
|Більшість ігор для Windows повинні «просто працювати» на майбутніх ноутбуках з процесорами Snapdragon ─ Qualcomm