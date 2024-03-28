Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

FAO надасть українським аквафермерам 50 тонн кормів для риб

22:54 27.03.2024 |

Новини АПК

 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) надасть українським аквафермам рибні корми.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"FAO у координації із Генеральною комісією з рибальства в Середземномор'ї, Мінагрополітики, Держрибагентством та за фінансової підтримки Європейського Союзу розпочинає роздачу рибних кормів для підтримки українських виробників лососевих видів риб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роздача 50 тонн кормів для риб відбудеться 29 березня 2024 року на Львівщині.

Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства України і аграрні асоціації «УКАБ» та «ВАР» висловлюють своє незадоволення роботою представництва Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН FAO в Україні, яке не виконує або виконує невчасно деякі з міжнародних проектів допомоги постраждалим від війни регіонам.

До прикладу на початку березня 2024 року FAO пообіцяло надати українським малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам насіння ярої пшениці для весняної посівної. Прийом заявок тривав до 10 березня 2024 року. Однак фермери не отримали обіцяного насіння.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2273
  0,1157
 0,29
EUR
 1
 42,4420
  0,2491
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8833  0,09 0,24 39,4581  0,10 0,26
EUR 42,2074  0,06 0,14 42,9752  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,26 0,65 39,1800  0,24 0,62
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес