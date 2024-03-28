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FAO надасть українським аквафермерам 50 тонн кормів для риб
22:54 27.03.2024 |
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) надасть українським аквафермам рибні корми.
Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"FAO у координації із Генеральною комісією з рибальства в Середземномор'ї, Мінагрополітики, Держрибагентством та за фінансової підтримки Європейського Союзу розпочинає роздачу рибних кормів для підтримки українських виробників лососевих видів риб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що роздача 50 тонн кормів для риб відбудеться 29 березня 2024 року на Львівщині.
Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства України і аграрні асоціації «УКАБ» та «ВАР» висловлюють своє незадоволення роботою представництва Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН FAO в Україні, яке не виконує або виконує невчасно деякі з міжнародних проектів допомоги постраждалим від війни регіонам.
До прикладу на початку березня 2024 року FAO пообіцяло надати українським малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам насіння ярої пшениці для весняної посівної. Прийом заявок тривав до 10 березня 2024 року. Однак фермери не отримали обіцяного насіння.
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