Лондон закликав ЄС до безмитного агроімпорту з України

Міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс закликав Європейський Союз (ЄС) запровадити режим безмитного і необмеженого імпорту агропродукції з України. Відповідний заклик британський урядовець поширив у середу, 27 березня, в соцмережі X.

"Великобританія вчинила правильно, подовживши безмитний та позбавлений будь-яких квот імпорт з України для більшості товарів ще на п'ять років. Великобританія закликає Європу наслідувати цей приклад, щоб захистити свободу і демократію від вторгнення диктатора Путіна в суверенну Україну", - написав британський урядовець.

Так він прокоментував заяву міністра аграрної політики України Миколи Сольського для видання Financial Times

про те, що додаткові обмеження для української агропродукції, які є предметом запеклих дебатів усередині ЄС та покликані заспокоїти розлючених фермерів, вдарять по доходах України та "збільшать шанси, що війна затягнеться".

Раніше, нагадаємо, Великобританія та Україна продовжили безмитну торгівлю більшістю товарів до 2029 року. Зокрема, нова угода передбачає продовження такої торгівлі на всі товари на п'ять років, за винятком яєць і птиці - безмитна торгівля цими товарами буде продовжена на два роки.

У Варшаві кажуть, що наблизилися до угоди з Україною щодо імпорту агропродукції

Тим часом міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський повідомив, що у середу зустрінеться із Миколою Сольським у Варшаві, а в четвер відбудеться засідання урядів країн, повідомляє польське інформаційне агентство PAP. "З Україною було проведено багато двосторонніх переговорів - це були складні переговори", - цитує слова польського урядовця агентство.

За словами польського міністра, Україна хоче зберегти умови лібералізації торгівлі, в той час, як Польща вважає, що такі речі, як гуманітарна та військова допомога, повинні розглядатися окремо від експорту продовольства. Він повідомив, що тривають переговори про систему ліцензування українського експорту, але існують розбіжності щодо асортименту товарів, які будуть охоплені цією системою.

Раніше в середу Кшиштоф Пашик, голова парламентської групи аграрної Польської селянської партії (PSL), до якої належить і міністр Сєкєрський, оптимістично оцінив переговори. "Ми близькі до того, щоб розв'язати ці проблеми разом у діалозі, - сказав він в інтерв'ю PAP, цитує Reuters. - Гадаю, що сьогодні-завтра вдасться зробити так, щоб те, що іноді називають транзитом, насправді стало транзитом ... Я оптимістично налаштований щодо результатів".

ЄС подовжить "економічний безвіз" для України, але з умовами

Уже кілька місяців польські фермери вдаються до акцій протесту, які стають дедалі масовішими. Серед вимог протестувальників - скасування або послаблення обмежень, накладених планом ЄС "Зелена угода", спрямованим на боротьбу зі змінами клімату, і повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни Росії проти України в 2022 році.

Раніше цього місяця Європейський Союз досяг попередньої домовленості щодо продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах повномасштабної агресії РФ. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжене ще на один рік, до 5 червня 2025 року, хоча і з певними новими обмеженнями.