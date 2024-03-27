Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорщина не продовжуватиме заборону на український мед, попри протести своїх фермерів

 

Влада Угорщини не буде знову вводити заборону на ввезення меду з України, незважаючи на вимоги бджолярів, які вважають імпорт загрозою для свого бізнесу, пише reuters.

Міністр сільського господарства Іштван Надь сказав, що одностороння заборона не вплинула на угорський ринок, оскільки оптові закупівельні ціни не зросли до того рівня, на який сподівалися місцеві фермери.

У той же час заборона негативно позначилася на компаніях, які упаковували та експортували мед до інших країн ЄС.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана запровадив заборону на імпорт 24 сільськогосподарських продуктів із України у 2023 році, зокрема на зерно, свинину, а також мед.

19 лютого Будапешт зняв заборону з імпорту меду, що викликало протести, в яких брало участь близько 22 000 угорських фермерів.

Більшість імпорту меду до ЄС надходить із Китаю та України. Український імпорт становив 25% імпорту меду ЄС у січні-серпні 2023 року, свідчать дані Єврокомісії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3430
  0,1132
 0,29
EUR
 1
 42,6911
  0,2013
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8833  0,09 0,24 39,4581  0,10 0,26
EUR 42,2074  0,06 0,14 42,9752  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4050  0,26 0,65 39,4250  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес