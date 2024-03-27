Угорщина не продовжуватиме заборону на український мед, попри протести своїх фермерів

Влада Угорщини не буде знову вводити заборону на ввезення меду з України, незважаючи на вимоги бджолярів, які вважають імпорт загрозою для свого бізнесу, пише reuters.

Міністр сільського господарства Іштван Надь сказав, що одностороння заборона не вплинула на угорський ринок, оскільки оптові закупівельні ціни не зросли до того рівня, на який сподівалися місцеві фермери.

У той же час заборона негативно позначилася на компаніях, які упаковували та експортували мед до інших країн ЄС.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана запровадив заборону на імпорт 24 сільськогосподарських продуктів із України у 2023 році, зокрема на зерно, свинину, а також мед.

19 лютого Будапешт зняв заборону з імпорту меду, що викликало протести, в яких брало участь близько 22 000 угорських фермерів.

Більшість імпорту меду до ЄС надходить із Китаю та України. Український імпорт становив 25% імпорту меду ЄС у січні-серпні 2023 року, свідчать дані Єврокомісії.