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У Німеччині спростували аргумент європейських фермерів проти імпорту зерна з України
09:11 27.03.2024 |
Імпорт зерна з України не призводить до зниження цін у країнах Європи. Цьому аргументу проти постачань немає доказів.
Про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
За словами міністра, зараз оборона України залежить, зокрема, від того, щоб "не брати участь у пропаганді російського диктатора Володимира Путіна".
Оздемір наголосив, що проблема падіння цін на зерно в Європі не пов'язана з постачанням з України.
"Доказів цьому просто немає. Будь-хто, хто так говорить, повинен підкріпити це фактами та цифрами", - зазначив міністр.
Як пише ZDF, таким чином німецький чиновник "непрямо розкритикував" польських та угорських фермерів.
Це сталося після того, як минулого тижня прем'єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив "українське сміття" у "повільному знищенні європейських та угорських фермерів", а також на тлі протестів польських фермерів на кордоні з Україною.
Що передувало
Нагадаємо, у Польщі та Угорщині діє заборона на імпорт українського зерна. Таких заходів вжито, оскільки польські та угорські фермери були незадоволені "впливом імпорту на ціни на внутрішніх ринках".
Сьогодні, 26 березня, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що завтра він проведе переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським. У діалозі також братимуть участь польські фермери.
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