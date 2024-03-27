Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Німеччині спростували аргумент європейських фермерів проти імпорту зерна з України

 

Імпорт зерна з України не призводить до зниження цін у країнах Європи. Цьому аргументу проти постачань немає доказів.

Про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.

За словами міністра, зараз оборона України залежить, зокрема, від того, щоб "не брати участь у пропаганді російського диктатора Володимира Путіна".

Оздемір наголосив, що проблема падіння цін на зерно в Європі не пов'язана з постачанням з України.

"Доказів цьому просто немає. Будь-хто, хто так говорить, повинен підкріпити це фактами та цифрами", - зазначив міністр.

Як пише ZDF, таким чином німецький чиновник "непрямо розкритикував" польських та угорських фермерів.

Це сталося після того, як минулого тижня прем'єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив "українське сміття" у "повільному знищенні європейських та угорських фермерів", а також на тлі протестів польських фермерів на кордоні з Україною.

Що передувало

Нагадаємо, у Польщі та Угорщині діє заборона на імпорт українського зерна. Таких заходів вжито, оскільки польські та угорські фермери були незадоволені "впливом імпорту на ціни на внутрішніх ринках".

Сьогодні, 26 березня, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що завтра він проведе переговори зі своїм українським колегою Миколою Сольським. У діалозі також братимуть участь польські фермери.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3430
  0,1132
 0,29
EUR
 1
 42,6911
  0,2013
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8833  0,09 0,24 39,4581  0,10 0,26
EUR 42,2074  0,06 0,14 42,9752  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4050  0,26 0,65 39,4250  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес