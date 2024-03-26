Японія передала Україні техніку для меліоративних робіт

"ДніпроГЕС виведена на тривалий час. Поки що ми не можемо детально зрозуміти, скільки часу нам необхідно. Але щоб відновити станцію до моменту ракетного удару - на це потрібні роки. Це не дні і не місяці", - сказав Сирота.