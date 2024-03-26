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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японія передала Україні техніку для меліоративних робіт

Японія передала Україні техніку для меліоративних робіт

 

Україна отримала від Японії 25 одиниць техніки Komatsu для меліоративних робіт.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики України.

Техніку Україна отримала у рамках Проєкту міжнародної технічної допомоги "Програма екстреного відновлення", "Невідкладна підтримка аграрного сектору", який фінансується урядом Японії за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

"Колісні та гусеничні екскаватори, універсальні екскаватори-навантажувачі і бульдозери передані водогосподарським організаціям Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм", - йдеться у повідомленні.

15 одиниць цієї техніки минулого тижня передано водогосподарським організаціям Одещини.

Окрім Одещини, японську техніку вже отримали водогосподарства Запорізької області (три одиниці) та Рівненщини (сім одиниць).

Японія передала Україні техніку для меліоративних робіт

 

"Загалом уряд Японії в рамках Проєкту підтримки аграрного сектору поставить державним експлуатаційним організаціям Держрибагентства понад 90 одиниць сучасної техніки провідних японських та світових виробників - екскаваторів, тракторів, бульдозерів, кранів, тралів, тягачів, пікапів, косарок, земснарядів.

Ця техніка має істотно покращити ефективність виконання ремонтних та доглядових робіт на об'єктах державної меліоративної інфраструктури", - заявили в міністерстві.
За матеріалами: Економічна правда
 

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