Франція наполягатиме на лімітуванні експорту української пшениці - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що сторонам вдасться знайти баланс щодо запровадження лімітів на певні позиції українського агроекспорту. Водночас Франція буде наполягати на включенні до переліку обмежень пшениці.

Про це Макрон сказав на пресконференції в Брюсселі, передає кореспондент Укріформу.

«Позиція Франції - отримати гарантії на включення до переліку товарів, щодо яких мають спрацьовувати обмеження, зернові, які включають категорії, що не були включені до цього часу», - заявив Макрон.

Він уточнив, що мова іде про м'які сорти пшениці. «Я думаю, що це абсолютно справедливо і пропорційно», - додав він. На думку президента Франції, не можна допустити дестабілізації європейського ринку продовольства.

«Тут нам потрібно знайти баланс. Ми хочемо, щоб Україна та її виробники могли продовжувати експортувати в цих складних умовах - це була початкова мета, і ми її дотримуємося. Але ми не хочемо, щоб за цим стояли лише кілька виробників, та хтось мав певні корисливі інтереси. Іноді саме європейські виробники або великі групи збираються скористатися цією угодою, щоб виробляти в Україні та реімпортувати за менш обтяжливими правилами», - роз'яснив Макрон.

Він також повідомив, що довів свою позицію до президента України.

«Це цілком виправдано, як я дуже добре пояснив президенту Зеленському, тому що це також те, що робить європейську перспективу України та її власну кандидатуру прийнятною», - сказав Макрон.

Як повідомляв Укрінформ, Франція хоче розширити обмеження ЄС для імпорту з України - додати квоти на зерно. Про це заявив міністр сільського господарства Марк Фесно.

Нагадаємо, Парламент та Рада ЄС досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах російської війни до 5 червня 2025 року.

Європейська комісія «може вжити швидких дій та запровадити будь-які заходи, які вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів ЄС».

За чинним регламентом, «екстрене гальмування» може застосовуватися до птиці, яєць та цукру. Також до переліку додали овес, кукурудзу, крупи та мед. У ньому поки що немає обмежень щодо пшениці та ячменю. Є лише зобов'язання Єврокомісії вживати заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.