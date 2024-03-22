Фінансові новини
- |
- 22.03.24
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція наполягатиме на лімітуванні експорту української пшениці - Макрон
22:10 22.03.2024 |
Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що сторонам вдасться знайти баланс щодо запровадження лімітів на певні позиції українського агроекспорту. Водночас Франція буде наполягати на включенні до переліку обмежень пшениці.
Про це Макрон сказав на пресконференції в Брюсселі, передає кореспондент Укріформу.
«Позиція Франції - отримати гарантії на включення до переліку товарів, щодо яких мають спрацьовувати обмеження, зернові, які включають категорії, що не були включені до цього часу», - заявив Макрон.
Він уточнив, що мова іде про м'які сорти пшениці. «Я думаю, що це абсолютно справедливо і пропорційно», - додав він. На думку президента Франції, не можна допустити дестабілізації європейського ринку продовольства.
«Тут нам потрібно знайти баланс. Ми хочемо, щоб Україна та її виробники могли продовжувати експортувати в цих складних умовах - це була початкова мета, і ми її дотримуємося. Але ми не хочемо, щоб за цим стояли лише кілька виробників, та хтось мав певні корисливі інтереси. Іноді саме європейські виробники або великі групи збираються скористатися цією угодою, щоб виробляти в Україні та реімпортувати за менш обтяжливими правилами», - роз'яснив Макрон.
Він також повідомив, що довів свою позицію до президента України.
«Це цілком виправдано, як я дуже добре пояснив президенту Зеленському, тому що це також те, що робить європейську перспективу України та її власну кандидатуру прийнятною», - сказав Макрон.
Як повідомляв Укрінформ, Франція хоче розширити обмеження ЄС для імпорту з України - додати квоти на зерно. Про це заявив міністр сільського господарства Марк Фесно.
Нагадаємо, Парламент та Рада ЄС досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах російської війни до 5 червня 2025 року.
Європейська комісія «може вжити швидких дій та запровадити будь-які заходи, які вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів ЄС».
За чинним регламентом, «екстрене гальмування» може застосовуватися до птиці, яєць та цукру. Також до переліку додали овес, кукурудзу, крупи та мед. У ньому поки що немає обмежень щодо пшениці та ячменю. Є лише зобов'язання Єврокомісії вживати заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити
|ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»
|ППО знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151
|Ранкова атака росіян по енергосистемі України була найбільшою за весь час – «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін розширив програму грантів для виробників невійськових дронів
|Села й селища отримали можливість брати кредити, зокрема міжнародні
|Перша за сім років незалежна оцінка внутрішнього аудиту - МОУ залучило компанію з «великої четвірки»
|Пілотний проєкт: Податкова буде телефонувати боржникам ЄСВ протягом трьох місяців
|Франція наполягатиме на лімітуванні експорту української пшениці - Макрон
|Комітет нацбезпеки підтримав відстрочку аспірантів усіх форм навчання від призову
|Кабмін ініціював підвищення акцизів на пальне до рівня ЄС
Бізнес
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг
|Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
|Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті