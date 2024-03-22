В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур

В Україні станом на 21 березня вже 20 регіонів розпочали сівбу ярих зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Станом на 21 березня в Україні засіяно 214,5 тис. га. З них - 29 тис. га пшениці, 117,3 тис. га ячменю, 53,1 тис. га гороху та 10,6 тис. га вівса», - йдеться у повідомленні.

Найбільше посіяли аграрії Одещини - 56,7 тис. га. З них - 2,8 тис. га пшениці, 28,2 тис. га ячменю, 20,7 тис. га гороху та 1,3 тис. га вівса.

На Миколаївщині засіяли 1,5 тис. га пшениці, 24,8 тис. га ячменю, 15,3 тис. га гороху та 0,5 тис. га вівса.

У Кіровоградській області посіяли 4,2 тис. га пшениці, 9,7 тис. га ячменю та 5,8 тис. га гороху.

На Дніпропетровщині засіяли 2,2 тис. га ячменю та 0,3 тис. га вівса, а на Вінниччині - 1,8 тис. га пшениці, 0,4 тис. га ячменю та 1,2 тис. га гороху.

Зазначається, що на Київщині розпочали сіяти соняшник.

Як повідомлялося, Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних націй (ФАО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства надасть насіння ярої пшениці малим та середнім фермерським господарствам та сільгоспвиробникам, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 га.