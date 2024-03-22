Фінансові новини
- |
- 22.03.24
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна збільшила експорт цукру до країн Африки
10:45 22.03.2024 |
З початку березня 2024 року Україна суттєво збільшила експорт цукру до країн Африки.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
«Україна активно розвиває новий напрямок для експорту цукру. Протягом березня до трьох країн Африки - Камеруну, Лівії та Гвінеї було поставлено майже 8 тис. тонн продукту», - розповів Висоцький.
За його словами, ситуація на ринку цукру стабільна. Виробленого цукру достатньо для внутрішніх потреб українців та забезпечення необхідних обсягів експорту.
Як повідомлялось, у сезоні 2023/24 в Україні виробили близько 1,8 млн т цукру. Для внутрішніх потреб українців щорічно потрібно до мільйона тонн цукру. Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння (Мінагролполітики і Національною асоціацією цукровиків України (Укрцукор) - ред.), граничний обсяг експорту цукру в 2023/2024 МР становить до 650 тис. т.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити
ТОП-НОВИНИ
|ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»
|ППО знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151
|Ранкова атака росіян по енергосистемі України була найбільшою за весь час – «Укренерго»
|Закон про перезавантаження БЕБ та оцінка податкових пільг серед найважливіших умов наступного траншу від МВФ - голова місії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Мін'юсті пояснили, чому докази збитків від війни збирають партнери
|Лише 1% заявок на «єОселю» отримали пільгові кредити – Опендатабот
|У «Дії» з'явилися дипломи та шкільні атестати
|Потреби у відключеннях елеткроенергії по всій країні немає – Шмигаль
|ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»
|Україна збільшила експорт цукру до країн Африки
|Українські та нідерландські оборонні компанії підписали перші документи в межах безпекової угоди
Бізнес
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг
|Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
|Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті
|Цифровий магазин GOG оголосив про співпрацю з хмарним ігровим сервісом Amazon Luna
|YouTube додав інструмент для позначення контенту, створеного штучним інтелектом
|Amazon тепер дозволяє продавцям створювати оголошення через URL-адресу за допомогою штучного інтелекту