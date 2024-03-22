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АНАЛІТИКА

Україна збільшила експорт цукру до країн Африки

10:45 22.03.2024 |

Новини АПК

 

З початку березня 2024 року Україна суттєво збільшила експорт цукру до країн Африки.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

«Україна активно розвиває новий напрямок для експорту цукру. Протягом березня до трьох країн Африки - Камеруну, Лівії та Гвінеї було поставлено майже 8 тис. тонн продукту», - розповів Висоцький.

За його словами, ситуація на ринку цукру стабільна. Виробленого цукру достатньо для внутрішніх потреб українців та забезпечення необхідних обсягів експорту.

Як повідомлялось, у сезоні 2023/24 в Україні виробили близько 1,8 млн т цукру. Для внутрішніх потреб українців щорічно потрібно до мільйона тонн цукру. Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння (Мінагролполітики і Національною асоціацією цукровиків України (Укрцукор) - ред.), граничний обсяг експорту цукру в 2023/2024 МР становить до 650 тис. т.
 

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