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АНАЛІТИКА

Рада підтримала законопроєкт про вирощування ГМО-сортів бавовни

14:49 21.03.2024 |

Новини АПК, Право

 

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо поширення сортів бавовника".

Законопроєкт №10427-1 у першому читанні підтримали 287 депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Метою його ухвалення у пояснювальній записці вказано створення "сприятливих умов для обігу насіння найкращих сортів бавовнику в Україні, а також для підтримки відновлення важливої галузі сільського господарства з метою забезпечення ресурсних потреб вітчизняної промисловості, передусім на період воєнного стану та протягом трьох років з дня його завершення або скасування".

Для цього пропонується встановити, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом 36 місяців з дати його припинення або скасування:

* державна реєстрація сорту та/або державна реєстрація прав на сорт бавовника, у тому числі генетично модифікованого, на вимогу заявника здійснюється без проведення кваліфікаційної експертизи;

* при ввезенні на митну територію України, дослідженнях, державній апробації (випробуваннях), промисловому виробництві та введенні в обіг генетично модифікованого бавовнику, а також продукції, виробленої із його застосуванням не вимагаються державна реєстрація ГМО та дозволи;

* ведення в обіг насіння сортів бавовника та його використання дозволяється без проведення сертифікації.

На думку авторів законопроєкту, його ухвалення "дозволить підтримати вітчизняні галузі промисловості, у тому числі підприємства критичної інфраструктури, та сільське господарство в умовах воєнного стану завдяки спрощенню умов для промислового виробництва продукції з бавовника в Україні"

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради зауважує, що автори законопроєкту не надали належного економічного обґрунтування необхідності його прийняття. Експерти також вказують на екологічні ризики, пов'язані з можливим неконтрольованим ввезення на територію України ГМО генетично модифікованого бавовнику тощо.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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