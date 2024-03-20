Польський уряд обіцяє й надалі блокувати агроімпорт з України

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський підписав угоду з фермерами, згідно з якою зберігається ембарго на агропродукцію з України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Один з пунктів підписаної з фермерами угоди передбачає, що міністр сільського господарства звернеться до прем'єра Дональда Туска з проханням припинити транзит з України аграрної продукції, що потрапила під ембарго, через польську територію.

У документі сторони також задекларували, що торговельні відносини між двома країнами повинні бути врегульовані, зокрема щодо доступу на ринок серед інших таких продуктів, як зерно, ріпак, кукурудза, цукор, м'ясо птиці, яйця, м'які фрукти та яблука.

Крім того, документ містить пункт про субсидії на ячмінь та жито. Субсидії будуть розроблені на рівні 2023 року та поширюватимуться на зерно, яке було продано в період з 1 січня по 30 травня цього року.

Ще один пункт передбачає збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

У документі також йдеться про подальші зусилля щодо внесення змін до положень до Зеленого курсу ЄС.

В угоді підкреслюють, що причиною нинішньої ситуації в сільському господарстві є насамперед агресія РФ проти України, а також беззастережна згода ЄС на необмежений імпорт сільськогосподарських товарів з України, яку підтримав попередній уряд.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, яка запланована на 28 березня.

Напередодні Європейський парламент та Рада ЄС досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку із занепокоєнням деяких країн ЄС.

Наприкінці січня Єврокомісія офіційно запропонувала ще на рік продовжити призупинення імпортних квот і мит для українського експорту до ЄС, водночас включивши туди запобіжники для агропродукції, чого вимагали декілька країн Євросоюзу.

Але ця пропозиція не задовольнила фермерів у країнах ЄС, що межують з Україною, які почали акції протесту - зокрема у Польщі