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АНАЛІТИКА

Потік зернових вантажів переорієнтувався на порти Великої Одеси - Укрзалізниця

09:51 20.03.2024 |

Новини АПК

 

Вагонопотік із зерновими вантажами переорієнтувався із західних кордонів на напрямок морських портів Великої Одеси. Так, станом на 18 березня черга вагонів із зерном у напрямку порту Ізмаїл зросла на 30,56% - до 705 вагонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов у Фейсбуці.

Щодо ситуації на західних кордонах, то на 18 березня фіксується незначне збільшення обсягів передачі зернових вантажів на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і зменшення - на кордоні з Румунією.

Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів+жмихи на західному кордоні України становить 313 вагонів на добу; за минулий тиждень показник зріс на 4,68%.

"Наразі передачі вантажів на сухопутних переходах нічого не заважає, прикордонні залізничні переходи працюють у штатному режимі", - наголосив Ткачов.

Водночас показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси протягом березня коливається у діапазоні 1000-1540 вагонів на добу.

Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси - 1 426 вагонів на добу; за тиждень показник незначно зменшився (-0,07%).

За словами Ткачова, зросла кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, - із 6 200 до 7 288, або на 17,55% за минулий тиждень.

Черга вагонів із зерному у напрямку порту Ізмаїл зросла на 30,56% - до 705 вагонів.

У порту Ізмаїл за добу в середньому вивантажують 104 вагони із зерном, за тиждень середньодобовий показник збільшився на 10,64%.

Як повідомлялось, у 2023 році АТ "Укрзалізниця" перевезло 30,58 млн т зернових вантажів.
 

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