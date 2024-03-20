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Потік зернових вантажів переорієнтувався на порти Великої Одеси - Укрзалізниця
09:51 20.03.2024 |
Вагонопотік із зерновими вантажами переорієнтувався із західних кордонів на напрямок морських портів Великої Одеси. Так, станом на 18 березня черга вагонів із зерном у напрямку порту Ізмаїл зросла на 30,56% - до 705 вагонів.
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов у Фейсбуці.
Щодо ситуації на західних кордонах, то на 18 березня фіксується незначне збільшення обсягів передачі зернових вантажів на кордонах з Польщею, Словаччиною, Угорщиною і зменшення - на кордоні з Румунією.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів+жмихи на західному кордоні України становить 313 вагонів на добу; за минулий тиждень показник зріс на 4,68%.
"Наразі передачі вантажів на сухопутних переходах нічого не заважає, прикордонні залізничні переходи працюють у штатному режимі", - наголосив Ткачов.
Водночас показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси протягом березня коливається у діапазоні 1000-1540 вагонів на добу.
Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси - 1 426 вагонів на добу; за тиждень показник незначно зменшився (-0,07%).
За словами Ткачова, зросла кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, - із 6 200 до 7 288, або на 17,55% за минулий тиждень.
Черга вагонів із зерному у напрямку порту Ізмаїл зросла на 30,56% - до 705 вагонів.
У порту Ізмаїл за добу в середньому вивантажують 104 вагони із зерном, за тиждень середньодобовий показник збільшився на 10,64%.
Як повідомлялось, у 2023 році АТ "Укрзалізниця" перевезло 30,58 млн т зернових вантажів.
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