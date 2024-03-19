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В Україні вперше провели аукціон з оренди водойми під вирощування креветок
17:36 19.03.2024 |
У державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі 19 березня відбувся перший в Україні онлайн-аукціон з права оренди акваторії Сухого лиману для вирощування молюсків та креветок. Повідомлення про це опубліковано на сайті Прозорро.Продажі.
Торги з права оренди акваторії (водного простору) Сухого лиману були оголошені Держрибагентством.
Акваторія лиману здається в оренду для морської аквакультури на сім років. Ділянка у водах Сухого лиману площею понад 3 га розташована в Одеській області, має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування креветок тощо.
Рішення про оренду акваторії Сухого лиману Кабінет міністрів через онлайн-аукціони ухвалив 26 січня 2024 року.
Аукціон проходив на підвищення ціни. Вартість оренди стартувала з 7152 грн на рік. На торгах змагалися два учасники - ТОВ "Ліман" і ПП "Тилігул" (обидва з Одеської області).
За підсумками торгів після укладання угоди до державного бюджету надходитиме 8800 грн на рік. Таку ціну за лот запропонувало ТОВ "Ліман". Фірма належить Вікторії та Олександру Шлапакам та спеціалізується на морському рибальстві.
Переможець аукціону має 30 календарних днів після підписання протоколу, аби укласти договір. Після чого він має у п'ятиденний термін сплатити вартість річної оренди водної ділянки, визначену за результатами онлайн-аукціону.
У системі Прозорро.Продажі з лютого 2023 року також проходять онлайн-аукціони з продажу права на промисловий вилов риби. Загальна сума, за якою укладені договори за підсумками електронних торгів з промислу станом на березень 2024 року, становить понад 140 млн грн, з яких 47 млн грн - за договорами, укладеними цього року.
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