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АНАЛІТИКА

ЗМІ: В ЄС нема згоди щодо верхньої межі безмитного імпорту зерна з України

 

Країни ЄС поки не змогли домовитися щодо верхньої межі безмитного імпорту українського зерна, а також щодо необхідності поширити обмеження на іншу продукцію з України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"У дебатах щодо верхньої межі безмитного імпорту українського зерна 27 країн ЄС продовжують розходитися в думках", - йдеться у повідомленні.

За словами дипломатів, серед країн-членів також немає чіткої більшості щодо пропозиції Європарламенту поширити обмеження на м'ясо птиці, яйця та цукор з України, запропоновані Єврокомісією в січні.

Подальші переговори з цього питання заплановані на сьогоднішній вечір.

У січні по всій Європі спалахнули протести фермерів, однією з головних вимог яких було посилення контролю за нібито недобросовісною конкуренцією з боку України.

Фермери кажуть, що українська продукція, яка колись прямувала до Африки чи Близького Сходу, тепер залишається в Європі, підриваючи позиції місцевих виробників. Вони також кажуть, що українські виробники не підпадають під вищі екологічні та соціальні стандарти ЄС.

Євросоюз раніше вже запропонував різні захисні заходи, які можуть бути застосовані у разі "крайньої потреби", як-то обмеження безмитного імпорту м'яса птиці, яєць та цукру до середнього рівня імпорту з 2022-2023 років.
Ключові теги: ЄС
 

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