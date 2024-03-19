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АНАЛІТИКА

Кабмін розширив напрями підтримки фермерських господарств

14:22 19.03.2024 |

Новини АПК

 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №300 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Новий документ розширює напрями державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшуються суми виплат.

Зокрема, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі:

* бюджетна субсидія на 1 га аграріям, які обробляють до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3,1 тис. грн до 4 тис. грн на 1 га;

* окрема бюджетна субсидія на 1 га для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки - 8 тис. грн на 1 га;

* спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7 тис. грн на одну голову;

* спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів'я кіз та/або овець. Розмір підтримки - 2 тис. грн на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.

Заявки на отримання бюджетної допомоги подаються в ДАР після оприлюднення оголошення про початок прийому: з 1 травня по 30 червня 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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