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АНАЛІТИКА

Франція долучилася до зусиль Польщі щодо стримання українського імпорту

 

Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Це може призвести до втрат України на суму 1,2 мільярда євро доходу від торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зібралися на саміті Веймарського трикутника в п'ятницю, де закликали до підтримки України.

Водночас обидва лідери домовилися про зближення Парижа і Варшави, повідомили дипломати напередодні важливих переговорів у вівторок ввечері. Ці переговори спрямовані на усунення розбіжностей, що виникли в останній момент між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо торгівлі з Україною.

Згідно з оцінками Комісії, на які посилалися два анонімних дипломати, ця зміна коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.

"Це величезне скорочення для країни, яка насправді потребує всієї можливої ​​допомоги," - заявив один з дипломатів.

"Країни-члени, які найбільше підтримують Україну, водночас завдають їй найбільшої шкоди".

Якщо цю суперечку не вдасться вирішити швидко, вона може затьмарити саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга - і виявити заяви лідерів про солідарність з Україною, оскільки вони опиняться під тиском фермерів, які стверджують, що не можуть конкурувати з дешевим імпортом через бюрократію ЄС.

Нагадаємо, у Чехії запропонують заборонити імпорт російського зерна до Європи. Під час наступного засідання Європейської ради наступного тижня Чехія висуне пропозицію щодо заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі до країн ЄС. Про це повідомив Марек Виборні, міністр сільського господарства, у програмі чеського телебачення.

Крім того, сейм Литви просить заборонити імпорт російського та білоруського зерна в ЄС.Так, Єврокомісія рекомендує негайно розробити законодавчі акти, що передбачають заборону імпорту зерна з Росії та Білорусі. За словами голови Комітету у справах села Віктораса Пранцкетіса, цією резолюцією "ми прагнемо консолідувати парламенти всіх країн ЄС, щоб було прийнято спільне європейське рішення і окремі країни не повинні були вводити заборону".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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