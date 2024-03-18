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АНАЛІТИКА

Польські порти завантажені на 60% від своєї потужності, на частку українського транзитного зерна припадає 10% - польські ЗМІ

 

Польські порти не переповнені українським транзитним зерном, воно не впливає на збут польських фермерів, заявив аналітик сільськогосподарських ринків InfoGrain Мирослав Марчиняк галузевому виданню farmer.pl.

Згідно з повідомленням, останніми тижнями в польських ЗМІ обговорюється проблема надлишків на внутрішньому ринку Польщі зерна, яке необхідно експортувати. Його обсяги оцінюють у 4-5 млн тонн.

"Заяви журналістів і політиків не підкріплені достовірними даними", - наголосив Марчиняк.

Розповідаючи про українське зерно, він висловив упевненість, що воно не займає місце в польських портах. Експерт послався на дані українських держслужбовців, які констатують, що в січні-лютому 2024 року через польські прикордонні переходи пройшло 515 тис. тонн зернових і олійних культур. Із цієї кількості лише 24,3 тис. тонни було адресовано польським одержувачам, із них 23,3 тис. тонн сої та 723 тонни ячменю.

За даними InfoGrain, найбільшими одержувачами українських зернових і олійних культур, що пройшли через Польщу, стали Німеччина - 195,4 тис. тонн, Нідерланди - 58,3 тис. тонн, Литва/Латвія - 21,8 тис. тонн.

"На жаль, немає точних статистичних даних про те, який відсоток цього зерна пройшов через Польщу автомобільним/залізничним транзитом і який відсоток було перевалено через національні порти. Однак, скоротивши загальний обсяг експорту, що виходить за наші кордони, до Німеччини, Нідерланди та країни Балтії (переважно це здійснювалося залізничним транспортом), у поточному календарному році через національні порти було вивезено приблизно 205 тис. тонн українських зернових і олійних культур (переважно кукурудзи). Це близько 100 тис. тонн на місяць, тобто приблизно 10% наших перевантажувальних потужностей, які наразі не використовуються повністю", - розповів аналітик.

Аналізуючи український ринок, він відзначив значне збільшення перевалки через чорноморські порти, які наразі є більш вигідними для українських аграріїв.

"Транзит українського зерна через Польщу в наступні місяці суттєво втрачає свою привабливість", - констатував Марчиняк.

Він навів дані, згідно з якими після дуже гарної першої частини сезону - період з липня до грудня 2023 року - січень і лютий продемонстрували значний спад перевалки зерна в портах Польщі. Перевалочні потужності були завантажені лише на 60%. Експорт у січні та лютому 2024 року становив 534 тис. тонн і 566 тис. тонн відповідно.

Відповідаючи на запитання, з чим пов'язане падіння перевалки зерна в портах, Марчиняк пояснив, що високе перевантаження в першій половині сезону, особливо в період з липня до листопада 2023 року, стало результатом реалізації раніше укладених контрактів за набагато вигіднішими цінами.

"В останні місяці польське зерно стало неконкурентоспроможним на світових ринках, а обмежена пропозиція з боку фермерів не стимулювала експортерів активно шукати ринки збуту. Звідси і спостережуване зниження швидкості перевалки", - пояснив експерт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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