ФАО надасть безкоштовно насіння сої та соняшнику фермерам прифронтових областей

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України оголосили про старт нової програми підтримки українських фермерів через надання насіння сої та соняшнику для весняної посівної кампанії на 2024 рік, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, подати заявки на участь у програмі можуть малі та середні фермерські господарства і сільгоспвиробники з прифронтових областей, які обробляють земельні угіддя площею від 10 до 500 га.

"Обсяг наданої допомоги залежитиме від площі оброблюваних земель. Загалом допомогу зможуть отримати понад 3 000 фермерів із Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Запорізької областей", - уточнюється в повідомленні.

Заявки на участь у програмі приймають через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 24 березня 2024 року.

Зазначається, що подання заявки не є гарантією отримання допомоги.

"Після обробки та аналізу всіх отриманих заявок відібрані учасники програми отримають підтвердження через ДАР та будуть повідомлені про час та місце отримання допомоги. Надане насіння господарствам потрібно буде самостійно забрати зі складу", - додали в міністерстві.