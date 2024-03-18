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Овочівники у 2024 році надаватимуть перевагу вирощуванню цибулі -EastFruit
10:19 18.03.2024 |
Овочівники цьогоріч планують розширювати площі під насадження цибулі, картоплі й капусти.
Такі результати анонімного опитування опублікував проєкт EastFruit, передає Укрінформ.
Цибулю планує розширювати майже половина, а саме 44% тих, хто взяв участь в опитуванні. На другому місці, що не дивно - картопля. Розширювати площі під картоплею хоче 28% картоплярів Східної Європи. Далі йде капуста (13%), яка також коштує порівняно дорого і попит на неї перевищує пропозицію в регіоні.
А ось морква у пріоритеті лише у 9% опитаних, що також логічно. Зараз морква в Україні здебільшого падає в ціні, і коштує значно дешевше, ніж зазвичай.
Ціни на цибулю для України, Молдови та Польщі у сезоні 2023/24 були цілком сприятливими. Для України вони були близькими до середніх значень за останні роки. Для Польщі - набагато вищими за середні. Для овочівників Молдови цибуля теж була вельми прибутковою культурою.
В Україні середня оптова ціна на цибулю у 2023 році становила до 14 грн/кг ($0,48). У Польщі ціна на цибулю переважно стабільна і становить близько $0,41 за кг, що лише на 3 центи США вище, ніж в Україні. У той час як у Молдові цибуля на 10 центів дешевша, ніж в Україні.
Стосовно картоплі ситуація в ЄС була ще гіршою, ніж щодо цибулі, і ціни били всі. Навіть в Україні ціни на картоплю вперше за кілька років порадували картоплярів. Тому бажання розширити площі не дивує.
Капуста також коштує порівняно дорого і попит на неї перевищує пропозицію в регіоні.
Як повідомлялось, українські фермери почали розпродавати цибулю зі сховищ, внаслідок чого ріпчаста цибуля надходить у продаж по 8-14 грн/кг (0,21-0,36 дол./кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.
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