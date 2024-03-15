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В Україні подешевшало борошно через блокаду українсько-польського кордону та неможливість експорту
17:57 15.03.2024 |
В Україні з початку березня почало поступово дешевшати пшеничне борошно через проблеми із транзитом через Польщу, де фермери-страйкарі постійно блокують кордони, повідомило інформаційно-аналітичне агентство "АПК-Інформ".
"Надмірна кількість пропозицій борошна і помірний попит як внутрішніх, так і експортно-орієнтованих компаній продовжують чинити тиск на ціни. Реалізувати борошно на експортний ринок майже не вдається через страйки на польських кордонах, що також впливає на поступове зниження цін", - зазначили аналітики.
За їхньою інформацією, з початку місяця ціни на борошно вищого ґатунку знизилися на 100-300 грн/тонна і станом на 15 березня фіксуються переважно в межах 9700-11100 грн/тоннаEXW.
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