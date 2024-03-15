FAO придбала три машини українського виробництва для розмінування Харківської області

Всесвітня продовольча програма ООН (FAO) придбала три машини для підготовки ґрунту до розмінування, розроблені в Харкові, одна з них уже протестована й передана піротехнічним підрозділам FSD, ще дві машини у виробництві, повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"Розробка та виготовлення таких машин для розмінування - позитивний приклад співпраці бізнесу, держави і міжнародних партнерів, створення конкурентоспроможної продукції українського виробництва", - зазначив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації (ОВА), головна перевага вітчизняної машини для підготовки ґрунту до розмінування - простота конструкції, яка дає змогу проводити оперативний ремонт у разі вибуху на вибухонебезпечних предметах. Ціна однієї машини - 5,6 млн грн, а вартість зарубіжної аналогічної машини EUR500 тис.

Голова Харківської ОВА Євген Іванов подякував FAO за посилення піротехнічних підрозділів, прискорення темпів розмінування Харківської області та довіру до українського виробника.

"Харківщина - один із найбільш замінованих регіонів України, тому цей напрям роботи є пріоритетним для нашої області", - резюмував Іванов.