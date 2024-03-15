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АНАЛІТИКА

FAO придбала три машини українського виробництва для розмінування Харківської області

12:28 15.03.2024 |

Новини АПК

FAO придбала три машини українського виробництва для розмінування Харківської області

 

Всесвітня продовольча програма ООН (FAO) придбала три машини для підготовки ґрунту до розмінування, розроблені в Харкові, одна з них уже протестована й передана піротехнічним підрозділам FSD, ще дві машини у виробництві, повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

FAO придбала три машини українського виробництва для розмінування Харківської області

 

"Розробка та виготовлення таких машин для розмінування - позитивний приклад співпраці бізнесу, держави і міжнародних партнерів, створення конкурентоспроможної продукції українського виробництва", - зазначив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

FAO придбала три машини українського виробництва для розмінування Харківської області

 

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації (ОВА), головна перевага вітчизняної машини для підготовки ґрунту до розмінування - простота конструкції, яка дає змогу проводити оперативний ремонт у разі вибуху на вибухонебезпечних предметах. Ціна однієї машини - 5,6 млн грн, а вартість зарубіжної аналогічної машини EUR500 тис.

FAO придбала три машини українського виробництва для розмінування Харківської області

 

Голова Харківської ОВА Євген Іванов подякував FAO за посилення піротехнічних підрозділів, прискорення темпів розмінування Харківської області та довіру до українського виробника.

"Харківщина - один із найбільш замінованих регіонів України, тому цей напрям роботи є пріоритетним для нашої області", - резюмував Іванов.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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