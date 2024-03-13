Фінансові новини
- |
- 13.03.24
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Аграрії з початку року отримали понад ₴7 мільярдів доступних кредитів
13:13 13.03.2024 |
Українські агрогосподарства цьогоріч вже отримали понад ₴7 мільярдів за програмою "Доступні кредити 5-7-9".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
"З початку 2024 року 3 517 агрогосподарств вже отримали 21,8 млрд гривень банківських кредитів на розвиток, з них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 1 753 підприємств профінансовано на 7,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (9,2 млрд грн виділено для 317 підприємств); Тернопільської (1,3 млрд грн для 138); Кіровоградської (1,1 млрд грн для 441); Дніпропетровської (1 млрд грн для 262); та Одеської областей (1 млрд грн для 245).
За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства Київщини (904,8 млн грн для 163 господарств); Харківщини (858,7 млн грн - для 104); Вінниччини (710,5 млн грн - для 189); Кіровоградчини (676,6 млн грн - для 227); Одещини (522,2 млн грн для 128); та Волині (425,6 млн гри для 112).
Як повідомлялось, від початку 2024 року банки видали агрогосподарствам майже 20 млрд грн кредитів, з них 6,3 млрд грн - за програмою «5-7-9».
Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро
|Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
|У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови
|САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску «Дорогуськ» для вантажівок
|Державний оператор тилу уклав 87 договорів на ₴12 мільярдів
|Нафта прискорила зростання, Brent наблизилася до $83 за барель
|Доставка товарів до України подорожчала вчетверо порівняно з 2022р.
|З українських боржників примусово стягнули рекордну суму торік
|Аграрії з початку року отримали понад ₴7 мільярдів доступних кредитів
Бізнес
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування
|Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом