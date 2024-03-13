Аграрії з початку року отримали понад ₴7 мільярдів доступних кредитів

Українські агрогосподарства цьогоріч вже отримали понад ₴7 мільярдів за програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"З початку 2024 року 3 517 агрогосподарств вже отримали 21,8 млрд гривень банківських кредитів на розвиток, з них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 1 753 підприємств профінансовано на 7,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (9,2 млрд грн виділено для 317 підприємств); Тернопільської (1,3 млрд грн для 138); Кіровоградської (1,1 млрд грн для 441); Дніпропетровської (1 млрд грн для 262); та Одеської областей (1 млрд грн для 245).

За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства Київщини (904,8 млн грн для 163 господарств); Харківщини (858,7 млн грн - для 104); Вінниччини (710,5 млн грн - для 189); Кіровоградчини (676,6 млн грн - для 227); Одещини (522,2 млн грн для 128); та Волині (425,6 млн гри для 112).

Як повідомлялось, від початку 2024 року банки видали агрогосподарствам майже 20 млрд грн кредитів, з них 6,3 млрд грн - за програмою «5-7-9».

Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в межах «Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.