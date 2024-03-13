Фінансові новини
- |
- 13.03.24
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
єРобота: уряд удосконалив механізми програми для аграріїв
09:54 13.03.2024 |
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про удосконалення механізмів програми "єРобота" для аграріїв. Відтепер держава покриватиме 70% вартості проєкту.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.
«У садівництво і тепличне господарство за останні півтора року інвестовано 723 млн грн грантових коштів за програмою "єРобота". Сьогодні вдосконалюємо механізм цієї програми», - поінформував очільник уряду.
Відповідно до нових змін держава відтепер покриватиме 70% вартості проєкту, а інші 30% фінансуватиме сам підприємець.
«За умови створення достатньої кількості робочих місць та виконання інших умов гроші повертати не потрібно буде», - наголосив Шмигаль.
Прем'єр-міністр також повідомив, що уповноважені банки зможуть моніторити цільове використання коштів.
«Все це дозволить аграріям більш ефективно та раціонально використати надану державою підтримку», - запевнив Денис Шмигаль.
Як повідомлялося, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн грн. Обов'язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць - не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.
У 2023 році видано 131 наказ на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (432,8 млн грн) і тепличного господарства (159,4 млн грн). Відповідно до наказів планується створення близько 15 тисяч робочих місць.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро
|Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
|У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови
|САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польські фермери пообіцяли тимчасово розблокувати пункт пропуску «Дорогуськ» для вантажівок
|Державний оператор тилу уклав 87 договорів на ₴12 мільярдів
|Нафта прискорила зростання, Brent наблизилася до $83 за барель
|Доставка товарів до України подорожчала вчетверо порівняно з 2022р.
|З українських боржників примусово стягнули рекордну суму торік
|Аграрії з початку року отримали понад ₴7 мільярдів доступних кредитів
Бізнес
|Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування
|Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом