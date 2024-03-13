єРобота: уряд удосконалив механізми програми для аграріїв

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про удосконалення механізмів програми "єРобота" для аграріїв. Відтепер держава покриватиме 70% вартості проєкту.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«У садівництво і тепличне господарство за останні півтора року інвестовано 723 млн грн грантових коштів за програмою "єРобота". Сьогодні вдосконалюємо механізм цієї програми», - поінформував очільник уряду.

Відповідно до нових змін держава відтепер покриватиме 70% вартості проєкту, а інші 30% фінансуватиме сам підприємець.

«За умови створення достатньої кількості робочих місць та виконання інших умов гроші повертати не потрібно буде», - наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також повідомив, що уповноважені банки зможуть моніторити цільове використання коштів.

«Все це дозволить аграріям більш ефективно та раціонально використати надану державою підтримку», - запевнив Денис Шмигаль.

Як повідомлялося, урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн грн. Обов'язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів - від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць - не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

У 2023 році видано 131 наказ на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (432,8 млн грн) і тепличного господарства (159,4 млн грн). Відповідно до наказів планується створення близько 15 тисяч робочих місць.